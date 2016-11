Die Gespräche der Konzertbesucher in Rottenbach verstummten rasch, als sich Lena Hietler ans Klavier setzte und mit „Zweiter Walzer“ von Dimitry Schostakowitsch am Nachmittag des 6. November das Konzert „Klassik im Körnerkasten“ eröffnete.

Die Begrüßung der Besucher übernahm Maria Haider, eine weitere rührige Dame der Pfarrgemeinde Marbach am Walde, die auch durch das Programm führte.

Die Pianistin und Organistin Lena Hietler hatte es bestens verstanden, einige erwachsene Musiker und mehrere junge Talente an Klavier und Geige – die Jüngste war acht – zum Mitwirken in einem ansprechenden Programm zu motivieren und zu beachtlichen Leistungen anzuspornen. Dazu brachte sie sich selbst behutsam und doch außergewöhnlich mit ihrem Spiel am Klavier ein. Ein weiteres Highlight: der Sopran von Birgit Köchl.

In der Auswahl der Instrumentalstücke fanden sich zahlreiche populäre Melodien wie „Die Moldau“ von Friedrich Smetana, Ausschnitte aus Antonio Vivaldis Werk „Vier Jahreszeiten“ oder Donauwalzer und „Radetzky Marsch“ von Johann Strauss.

Von Händel bis zum ABBA-Song

Auch Beiträge aus der Komposition „Feuerwerkmusik“ von Georg Friedrich Händel waren zu hören. Altkapellmeister Herbert Prock wählte schwierige Konzertliteratur von Ludwig van Beethoven und Peter Iljitsch Tschaikowsky für sein Mitwirken an der Trompete. Und die Gesangssolistin Birgit Köchl ließ mit zwei Arien und dem „Ave Maria“ von Guilio Romano Caccini aufhorchen.

Zum Schluss Musik von Zeitgenossen, nämlich drei Klaviermelodien: „My heart will go on“ aus dem opulenten Film „Titanic“ sowie „Super Trouper“ von ABBA. Nicht zu vernachlässigen „Ewige Liebe“ von Charles Aznavour, am Klavier Lena Hietler.

Ernst Hackl, der Kapellmeister der Blasmusik Marbach am Walde, überreichte Präsente und Blumen an die Mitwirkenden, zur Verfügung gestellt von Familie Prock. Er dankte Maria Haider, „dem Profi in diesem Geschäft“, für die Moderation, dem Kirchenchor, der für das leibliche Wohl sorgte – auch mit Brot der Bäckerei Faltin – und dem Musikverein „für die Technik“.

Der Reingewinn dieser Veranstaltung kommt der Kirchenrenovierung, speziell der Sanierung der Orgel zugute.