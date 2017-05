Große Freude bei der Firma „Farbe und Wohnen“ Müllner in Waidhofen: Lehrling Marvin Kaburek gewann den Landeslehrlingswettbewerb der Maler.

Marvin Kaburek ist Jahrgang 1999 und erlernt bei der Firma Müllner den Beruf Maler und Bodenleger. Beim Landeslehrlingswettbewerb musste er ein Ornament vergrößern, die Farbtöne nach einem Muster nachmischen, dann ausmalen und linieren. Dazu hatte er nur fünf Stunden Zeit, das heißt, er musste durchaus unter Zeitdruck arbeiten.

Für Marvin Kaburek war es schon relativ bald klar, dass er diesen Beruf erlernen wollte, denn in seiner Familie sind seit Generationen Maler, auch sein Großvater und Vater haben diesen Beruf erlernt und die Familie hat in Scheideldorf, Gemeinde Göpfritz, ein Malerunternehmen. Besonders gerne arbeitet Marvin an der Gestaltung von Fassaden, er schätzt den Reibputz sehr. Demnächst wird Marvin Niederösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb in Kufstein in Tirol vertreten. Sein nächstes Ziel ist dann die Gesellenprüfung.

Bestätigung der guten Ausbildung

„Ich bin stolz, dass Marvin den Sieg beim Landeslehrlingswettbewerb geschafft hat. Er ist ein hervorragender Arbeiter und wir unterstützen es selbstverständlich auch, dass er beim Bundeslehrlingswettbewerb antritt“, freut sich Firmenchef Lukas Müllner. Für Müllner ist der Sieg aber auch eine Bestätigung der guten Ausbildung in seinem Betrieb.