Der USV Kirchschlag lud am 29. Oktober zur Eröffnung und Segnung der neuen Stockbahn ein.

Begonnen wurde bereits am Morgen mit einem Eröffnungsturnier, der Festakt fand dann am Nachmittag statt. Der Obmann des Sportvereines Kirchschlag Johann Adam konnte dazu zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Er dokumentierte die Entstehung des neuen Stockplatzes: Bereits im September des Vorjahres wurde mit der Drainagierung und Schotterung begonnen.

Heuer wurde gepflastert, der Zaun aufgestellt und die Fluchtlichtanlage für die drei Stockbahnen montiert. Diese Anlage kostete 37.400 Euro, 30.000 Euro steuerte die Gemeinde bei, 6.000 Euro übernahm der NÖ Dorferneuerungsverein und der Rest die Sportunion NÖ. Es wurden insgesamt 544 Stunden aufgewendet, davon haben die 15 aktiven Mitglieder dieses Vereines 451 Stunden geleistet.

Anlage füge sich gut ein

Grußworte kamen vom Bürgermeister Johann Stieger, der meinte, die neue Anlage füge sich gut in dieses Areal ein. Er dankte allen freiwilligen Helfern für die vielen Arbeitsstunden. Präsident Hannes Zottl sagte, es erfülle ihn mit Dankbarkeit, Freude und Stolz, was hier in den dreißig Jahren geschaffen wurde: zwei Fußballplätze, zwei Tennisplätze, Stockplatz und das Vereinshaus für die verschiedenen Vereine. Heinz Lüdemann, geschäftsführender Obmann des NÖ Eisstocksport-verbandes, meinte, dass Stockschießen ein Breitensport sei für Jung und Alt. In NÖ gibt es bereits 230 Eisstockvereine mit mehr als 10.000 aktiven Sportlern.

Regina Hochstöger, Obfrau des Grenzlandverbandes Waldviertel der Stockschützen, freute sich, dass sie bereits das Vergnügen hatte, auf dieser Anlage zu spielen: „Hobbyspieler wie hier in Kirchschlag gelangen oft mit viel Engagement in den Meisterschaftsmodus“.

Pfarrmoderator Andreas Hofmann nahm die Segnung der neuen Anlage vor. Anschließend gab es noch ein Gaudi-Stock-Turnier mit den Mitgliedern des Gemeinderates, des Pfarrkirchenrates, der Senioren, der Landjugend, der Feuerwehr, der Musikkapelle und des Dorferneuerungsvereins.