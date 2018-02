Nachdem die Bäckerei Smetacek in Echsenbach am 22. Jänner ihre Filiale überraschend geschlossen hatte, konnte kurzfristig ein Nachfolger gefunden werden. Seit Februar führt die Bäckerei Hochleitner aus Schwarzenau jetzt auch die Filiale in Echsenbach.

Für die Gemeinde kam das Aus der vorherigen Nahversorgerin überraschend, so Bürgermeister Josef Baireder: „Wir haben an einem Mittwoch erfahren, dass die Filiale fünf Tage später geschlossen wird. Das Ganze war sehr kurzfristig für uns.“

Neben Echsenbach musste Maria Smetacek auch den Stammbetrieb in Hoheneich aufgeben. Sie führt nur mehr den Betrieb des Café „Alt Wien“ in Heidenreichstein weiter. Ausschlaggebend für die Einschnitte waren laut Smetacek die Erkrankung ihres engagierten Bäckergesellen und kein Erfolg bei der Nachfolgersuche. Zudem hat sie selbst mit andauernden Rückenschmerzen zu kämpfen und sieht kein Ende der anfallenden Probleme. „Ich wollte wirklich weiterkämpfen, aber die Gesundheit hat schließlich Vorrang und die Zahl der Arbeitsstunden wird immer mehr“, so Smetacek.

Baireder: "Nachfolger extrem wichtig für unsere Gemeinde"

Mit Markus Hochleitner machte Baireder „einen Glücksgriff“, wie er selbst erklärt. „Ich bin froh, dass wir so kurzfristig einen Nachfolger gefunden haben. Ein Nahversorger ist extrem wichtig für unsere Gemeinde, gerade für die ältere Generation und für Schul- und Kindergartenkinder.“

In der Filiale versorgt Verkäuferin Ulrike Königsecker die Kunden mit Brot und Gebäck sowie Lebensmittel für den täglichen Gebrauch, darunter Milchprodukte, Essig und Öl. Wurst und Geselchtes wird von der Fleischerei Anderl aus Göpfritz an der Wild zugeliefert.

„Rundherum sperren die Geschäfte zu. Uns war wichtig, die Versorgung in Echsenbach aufrecht zu erhalten“, erklärt Markus Hochleitner, warum er die Filiale übernommen hat.

Gemeinsam mit Maria Smetacek belieferte er eine Pilz-Filiale in Schwarzenau. Nachdem er so von der Schließung der Bäckerei in Echsenbach gehört hatte, kontaktierte er die Gemeinde.

Im Geschäft selbst blieb alles gleich, einzig ein neuer Kühlschrank sorgt für frische Milchprodukte. Ab Mitte Februar soll ein weiterer Mitarbeiter den Betrieb unterstützen.

Über die Reaktion der Bevölkerung sei man froh, so Hochleitner: „In den ersten Tagen seit wir geöffnet haben, herrscht reger Andrang. Das freut uns natürlich.“