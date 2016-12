Nach zwei erfolgreichen Ausstellungen – in der Raiffeisenbank (2014) und in der Wirtschaftskammer (2015) – präsentierte Herta Müllauer einen Querschnitt ihrer neuesten Arbeiten mit dem Schwerpunkt Stadt und Stift Zwettl – sowohl in Form einer kleinen Ausstellung im Café „Leutold“ als auch in Form eines Katalogs.

Norbert Müllauer erläuterte bei der Präsentation des Kalenders am Mittwoch, 7. Dezember, die Entstehung desselben und dankte Herta Müllauer, dass sie „in fast 30 Ehejahren das gemeinsame Gestalten produktiv und konstruktiv einsetzen“ konnten. „Er macht die ganz Arbeit, ich muss nur malen“, konterte die Künstlerin, die sich diesmal erstmals an kleinformatige Bilder gewagt hat. „Es ist gar nicht so leicht, Stadtansichten auf 30 x 30 cm zu malen“, so Müllauer.

"Sensible Arbeitsweise"

Ihre bevorzugten Techniken sind Acryl, Öl, Mischtechniken und vor allem Collagen. „Ich verbinde den Untergrund mit meiner Malerei. Das ist eine ganz sensible Arbeitsweise“, soll doch der Untergrund nicht ganz zu gemalt werden, sondern im Bild mitwirken. Ihre Motive „sammelt“ sie bei Spaziergängen in der Stadt, im Stift und in der Natur, wie etwa im Kamptal, wobei die Motive für sie eine Spannung haben müssen, „sonst sind sie für mich nicht malbar“, so die pensionierte Lehrerin.

Das Vorwort zu diesem von Maximilian Katzenschlager layoutierten Katalog schrieb Edwin Kainz, der eher als Musiker bekannt ist, aber auch mit Worten trefflich umzugehen versteht. So schreibt er über die Bilder: „Herta Müllauer komponiert mit feinem Gefühl für Farbe und Struktur einerseits und technischer Meisterschaft diese Stadt neu und schafft ausdrucksstarke Bilder, die erheitern, beruhigen, Geschichten aufwallen lassen, Ihr Unbewusstes aufrühren, Dialoge entzünden können und vieles mehr.“ Und er ruft dazu auf, sich darauf einzulassen, sich berühren zu lassen. „Die Wirkung wird nicht ausbleiben!“