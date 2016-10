In der Technischen Universität Wien zeichnete Microsoft am Mittwoch, 19. Oktober, innovative Ideen und Projekte zum Thema „Digitale Transformation“ mit dem Zukunftspreis 2016 aus, darunter auch die Private Neue Mittelschule Zwettl.

Die Zwettler Schule konnte in der Kategorie „Bildung“ überzeugen. In der per Videowall eingespielten Laudatio bedankte sich Bildungsministerin Sonja Hammerschmid für die Pionierarbeit der Pädagogen der Franziskanischen Privatschule im Bereich der Digitalen Bildung.

