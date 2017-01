Den Neujahrsempfang der Marktgemeinde Schwarzenau nutzte Bürgermeister Karl Elsigan, um einen Ausblick auf das Jahr 2017 zu geben, das vergangene Jahr nochmals Revue passieren zu lassen und Gemeindebürger für ihren besonderen Einsatz zu ehren.

„Gott sei Dank gibt es bei uns noch viele Bürger, die sich in Vereinen und Organisationen engagieren. Aber es braucht auch viele Ehrenamtliche, die sich für die Gemeinde und für die Menschen einsetzen, die Hilfe und Unterstützung brauchen“, betonte Elsigan.

Etliche Bürger wurden geehrt

Für seine besonderen Verdienste um die Marktgemeinde Schwarzenau wurde Karl Weißensteiner-Berger mit dem Verdienstzeichen in Silber ausgezeichnet. Er bekam diese Würdigung für zehn Jahre als Feuerwehr-Unterabschnittskommandant, 15 Jahre Feuerwehrkommandant und fünf Jahre als Stellvertreter. Andreas Dalter erhielt das Verdienstzeichen der Marktgemeinde in Bronze für seinen zehnjährigen vorbildhaften Einsatz im Gemeindedienst.

Mit Stolz blickte Elsigan auf die gemeinsam gemeisterten Aufgaben im Jahr 2016 zurück: So wurden der Turnsaal der Volksschule neu gestaltet, die Schule barrierefrei gemacht und saniert. Weiters wurde die Ortsbeleuchtung elektrisch saniert und gleichzeitig auf LED umgestellt, wobei über 600 Lichtpunkte gesetzt wurden. Mit der Sanierung der Wasserversorgungsanlage wurde begonnen, das E-carsharing wurde verwirklicht, das Projekt „Europa in Schwarzenau“ wurde mit Finnland mit vielen Veranstaltungen erfolgreich fortgesetzt. Weiters wurde mit der Anbindung des ASTEG-Radwegs an den Thayatalradweg begonnen, und das Knödelland der ASTEG-Region feierte den Startschuss und setzte erste starke Impulse.

Glasfaser-Internet, "Junges Wohnen" und ein Festival

2017 wird an der Umsetzung der Glasfaser-Internet-Verkabelung weiter gearbeitet. Mittlerweile gibt es eine Grobplanung. Mit dem Wegebau soll im Z-Verfahren Stögersbach begonnen werden. „Junges Wohnen“ mit acht Wohnungen wird in der Bergwegsiedlung umgesetzt, die Sanierungen am Feuerwehrhaus in Großhaselbach werden abgeschlossen. Und „Europa in Schwarzenau“ wird 2017 mit dem Land Dänemark eine Veranstaltungsreihe bieten.

Zudem freute es Elsigan besonders, dass er mit dem internationalen Storytelling Festival - Fabelhaft in der Gemeinde am 9. Juni eine hochkarätige und besondere Veranstaltung geboten werden kann. Auch die Adventausstellung im Schloss am 25. und 26. November ist bereits fixiert.