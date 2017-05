Vor genau 25 Jahren, am 1. Mai 1992, eröffnete die Ärztin Monika Steinkellner die Ordination in Niedernondorf. Ihr Gatte Franz Steinkellner übernahm zuerst ihre Karenzvertretung, 1996 dann die Kassenverträge und die Führung der Ordination. Dies wurde jetzt in einem gebührenden Rahmen gefeiert.