Im Rahmen ihrer Ehrungsfeier in Oberwaltenreith zeichnete die NÖ Landarbeiterkammer (LAK) über 120 Beschäftigte aus dem gesamten Waldviertel für ihre langjährige Treue zur Land und Forstwirtschaft aus. Darunter waren auch viele Jubilare aus dem Bezirk Zwettl.

Nach Begrüßungsworten von Bezirkshauptmann Michael Widermann nahm Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit dem Präsidium der NÖ LAK die Auszeichnung der Jubilare vor.

„Die Mitglieder der NÖ Landarbeiterkammer leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag für die Lebensmittelproduktion und Erhaltung unserer Kulturlandschaft. Für euren verlässlichen Einsatz möchte ich mich herzlich bedanken“, sprach Pernkopf den Jubilaren den Dank des Landes für ihre jahrzehntelange Berufstreue aus.

Forstwirtschaft ist eine verlässliche Branche

NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter hob die Stabilität der Land- und Forstwirtschaft als krisensichere Branche hervor: „Obwohl sich die Arbeitswelt immer schneller verändert und die Arbeit in und mit der Natur oft herausfordernd sein kann, zeigt uns die heutige Feier, dass die Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich eine verlässliche Branche ist, in der viele Menschen sehr gerne arbeiten und ihr auch über viele Jahre treu bleiben. Diese Treue zeichnet euch aus und soll auch entsprechend gewürdigt werden.

Unsere Treueprämie soll ein Zeichen der Wertschätzung für ihre erbrachte Arbeit sein“, so Freistetter, der in seiner Rede auch die exzellente Zusammenarbeit mit dem Land NÖ hervorstrich: „Ohne die Unterstützung des Landes wäre ein solches Angebot nicht möglich.“