Im Rahmen der Zwettler Wirtschaftsgespräche besuchte Finanzminister Hans Jörg Schelling eine Podiumsdiskussion im Panoramasaal der Firma Waldland. Unter der Fragestellung: „Zeiten im Umbruch-Können wir uns die Zukunft noch leisten?“ sprachen am 23. September neben Schelling ausgewählte Vertreter der Wirtschaft vor den zahlreichen Besuchern, darunter etwa Jasmin Haider-Stadler (Whisky-Erlebniswelt), Johannes Gutmann (Sonnentor) und Wirtschaftskammer-Präsidentin Niederösterreich, Sonja Zwazl.

Neues Paket sorgt für Bürokratieabbau

Am Beginn der Veranstaltung malte Josef Wallenberger, Geschäftsführer der Regionalberatung, in seinem Impulsreferat ein durchaus positives Bild für die Waldviertler Wirtschaft. So habe man etwa seit 2010 eine positive Wanderungsbilanz, vor allem Mittzwanziger bis knapp über 30-Jährige würden in den letzten Jahren vermehrt zuziehen und die Wirtschaft bestärken.

Für ein paar knackige Aussagen während der Diskussionsrunde sorgte dann der Unternehmer Hannes Gutmann. Er meinte etwa zur finanziellen Belastung für die Unternehmen: „Wenn ich heute mit meinem Unternehmen anfangen würde, na Grüß Gott! Uns wird seitens der Politik der Melkschemmel hingestellt und kräftig gemolken.“ Nach der Vorstellungsrunde und einleitenden Statements der Diskutanten kam nach über einer Stunde schließlich der Finanzminister zu Wort: „Guten Abend liebe Steuerzahler. Ein Politiker, der auf einer Veranstaltung fünf Viertelstunden lang nichts sagt, muss ein seltener Anblick sein“, begrüßte er launig das Publikum.

Entbürokratisierung für Unternehmen

Neben weiteren humorigen Aussagen („Ich möchte die Bankomaten, die Gebühren verlangen, jetzt rot-grün kennzeichnen, denn das ist immer teuer“) beantwortete der Finanzminister auch die Frage des Titels der Veranstaltung kurz und knapp: „Wenn wir so weiter machen, können wir uns die Zukunft nicht leisten.“

Und er lieferte mehrere Gründe. So besitze Europa laut Schelling 50 Prozent aller weltweiten Sozialleistungen, produziere aber nur 25 Prozent der Weltwirtschaftsleistung—bei sinkender Tendenz. „Ohne Veränderung ist das System nicht mehr finanzierbar“, so Schelling.

Im für den Herbst geplanten Paket wolle sich der Finanzminister unter anderem auf den Aspekt der Entbürokratisierung für die Unternehmen fokussieren. Außerdem gäbe es in Zukunft unter ihn als Finanzminister „keine Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuer“.

Schelling schloss seine Ausführungen mit einem Appell zu mehr Zuversicht: „Wenn wir die Energie, die zum Schlechtreden der Lage genutzt wird für Optimismus nutzen würden, wächst die Wirtschaft nicht um 1,5 Prozent, sondern um 4,5 Prozent!“