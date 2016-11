Der Waldviertler Sonderkulturenverein wird am 18. November seine Hauptversammlung abhalten. Dabei wird die ehemalige Europa-Parlamentarierin und langjährige Obfrau Agnes Schierhuber ihre Funktion zurücklegen, die sie seit 2003 13 Jahre innehat.

NÖN: Frau Schierhuber, der Waldviertler Sonderkulturenverein wurde 1984 unter Adi Kastner gegründet. Sie sind seit 1987 Mitglied und wurden 1989 in den Vorstand gewählt. Wie hat sich der Verein entwickelt?

René Denk

Agnes Schierhuber: Der Verein ist damals von rund 70 Bauern gegründet worden und ist bis heute zu 100 Prozent in Händen der Bauern. 1988 wurde die Firma Waldland als unsere Vermarktungsorganisation gegründet und von Zwettl nach Oberwaltenreith übersiedelt. Heute gehören neun Firmen zur Firmengruppe Waldland. Dem Verein gehören sämtliche Anlagen der Firmengruppe.

Das klingt einfach. War es das?

Schierhuber: Nein, keineswegs. Wer in der Landwirtschaft arbeitet, hat nicht den raschen Gewinn. Obwohl die Entwicklung immer Schritt für Schritt ging, haben wir nicht immer nur gute Zeiten gehabt, etwa bei der Übernahme der Ölmühle in Kautzen oder der Flachs- und Hanfverarbeitung in Rastenfeld. Es war nicht einfach, diese Übernahmen zu bewältigen.

Warum sind Sie dem Sonderkulturenverein beigetreten?

Schierhuber: Als wir beitraten, hatten wir eine 15 Hektar Landwirtschaft in Lugendorf. Immer wenn ich Adi Kastner damals getroffen habe, sprach er mich an, ob ich nicht beitreten möchte. Irgendwann habe ich dann gesagt, ich will was Neues machen. Mein Mann, der in der Privatwirtschaft arbeitete, meinte damals nur: Wenn du es machen willst, dann mache es.

Aber zurück zur Entwicklung des Sonderkulturenvereins. Wie hat er sich seit Ihrem Antritt als Obfrau weiterentwickelt?

Schierhuber: Der Mitgliederstand wurde von 630 auf 850 erhöht. Die Vertragsanbaufläche liegt zwischen 3.500 und 4.000 Hektar. Waldland hat von 40 auf 150 Mitarbeiter aufgestockt. Das Anlagevermögen beträgt heute 25,3 Millionen Euro. Wir haben auch intensiv am Ausbau der Qualitätssicherung und der Forschung gearbeitet. Alleine in die Forschung investieren wir 500.000 Euro pro Jahr. Mittlerweile haben wir unsere Sonderkulturen auf rund 60 Pflanzenarten ausgeweitet. Das Firmenareal konnte von fünf auf 20 Hektar erweitert werden.

Das klingt nach einem großen Erfolg. Wie lautet das Rezept dafür?

Schierhuber: Was wir hier geschaffen haben, kann man nicht eins zu eins woanders nachbauen. Man braucht die richtigen Menschen, die dahinter stehen und bereit sind, ein Risiko einzugehen. Besonders freut es mich, dass es immer wieder Bauern gibt, die mitmachen wollen. Sämtliche Erträge der Firma werden wieder investiert und in die Entwicklung weiterer Innovationen gesteckt.

Wie haben Sie als Obfrau dies mitgestaltet?

Schierhuber: Das ist keine Einzelleistung. Man ist nur so stark, wie alle miteinander sind. Ich habe stets versucht, Vorstand und Geschäftsführung voll einzubinden. Und dann gilt die Regel, dass in einer Demokratie immer das Recht von der Mehrheit ausgeht. Auch wenn es nicht meine Meinung war.

Müssen der Sonderkulturenverein und die Firmengruppe um Waldland weiter wachsen?

Schierhuber: Nein, wir müssen gar nichts! Waldland hat so ein starkes Wachstum erlebt, weil die Bauern immer mehr wurden und wir uns dadurch auch breiter aufstellen konnten. Wenn ein Landwirt beitreten will, dann entscheidet das der Vereinsvorstand nach einem Jahr als Probemitglied. Wir sind immer noch bereit, Mitglieder aufzunehmen, aber nur, wenn es Möglichkeiten gibt, die erzeugten Produkte auch zu vermarkten und die Zusammenarbeit mit dem Landwirt gut funktioniert. Wir begrüßen ein kontinuierliches Wachstum und eine Weiterentwicklung, aber nicht um jeden Preis.

Was wünschen Sie dem Sonderkulturenverein und Waldland für die Zukunft?

Schierhuber: Dass wir weiterhin Mitarbeiter finden, die voll und ganz hinter unserer Philosophie stehen und gemeinsam mit unseren Bauern arbeiten und die Weiterentwicklung vorantreiben. Ich bin Bauern, Geschäftsführung und Mitarbeitern sehr dankbar für ein kameradschaftliches und ehrliches Miteinander in den letzten 13 Jahren.