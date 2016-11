Die Knotenpunkte der Ortswasserleitung Schwarzenau werden saniert.

Die sieben „Hauptschieber“, wurden bereits vergangene Woche getauscht. Dazu wurde die Bürgerstraße zwischen dem Kreuzungsbereich Zwettlerberg und der Bundesstraße von Montag bis Mittwoch Abend gesperrt. Um die Baustellen möglichst kurzfristig komplett absperren zu müssen, wurden dementsprechende Vorarbeiten geleistet. Das Wasser musste nur am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 19 Uhr dazu abgesperrt werden.

Die größte Beeinträchtigung wurde mit der ersten Sanierungswelle abgeschlossen. Bis Ende November sollen noch weitere fünf Schieber saniert werden (zwei Mal Bergwegsiedlung, Einzeile, Wiesengasse und im Bereich der Raiffeisenbank). Nächstes Jahr im Frühjahr sollen dann die weiteren zehn Schiebergruppen saniert werden.

Sanierung war nach 40 Jahren notwendig

„Die Arbeiten waren unbedingt notwendig. Wir konnten die Schieber nicht mehr absperren beziehungsweise betätigen“, erklärt Bürgermeister Karl Elsigan im NÖN-Gespräch. Mittels Flugblatt seien die Schwarzenauer auf die bevorstehenden Wasserleitungssanierungsmaßnahmen vorbereitet worden. Er betont, dass die Bürger in den letzten Jahren das auch spüren mussten, denn: „Bei fast jedem Wasserrohrbruch mussten wir zur Schadensbehebung die gesamte Leitung abdrehen. Sonst hätten wir jeweils einen Teil absperren können“, so Elsigan.

Der größte Teil der Schwarzenauer Ortswasserleitung wurde in den Jahren 1975 und 1976 gebaut. Nach rund 40 Jahren mussten die Schieber nun erneuert werden. Die Sanierung der insgesamt 22 Schiebergruppen wurde an die Firma Swietelsky zum Preis von rund 260.000 Euro in der Gemeinderatssitzung vom September einstimmig vergeben. „Ich rechne mit einer großzügigen Förderung von Bund und Land für unser Projekt“, meint der Bürgermeister abschließend.