Der Mann hatte vor der Pensionistin und einer weiteren Frau masturbiert und danach die 81-Jährige zu Boden gestoßen, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion NÖ einen Bericht in der Sonntagsausgabe der "Kronen Zeitung".

Ein Zeuge hörte die Schreie der Frauen und verständigte die Polizei. Der 33-jährige Niederösterreicher verließ daraufhin die Kirche. Er wurde von einer Polizeistreife in einem Garten aufgegriffen und festgenommen. Er soll dabei einen verwirrten Eindruck gemacht haben, so ein Polizeisprecher. Die 81-Jährige musste mit leichten Verletzungen am Unterschenkel behandelt werden.