Ottenschlag

„Da muss man fast 60 Jahre alt werden, um sowas zu erleben“, ist Franz Groiß noch immer entsetzt, was in den Abendstunden des 28. Oktober passierte. Wahrscheinlich war er ausschlaggebend dafür, dass nichts Schlimmeres passierte.

Als wäre der Vorfall nicht schon tragisch genug: Eine 81-Jährige ging mit zwei weiteren Damen (beide knapp über 60 Jare alt) am Freitag in die Kirche, um die Urne ihres verstorbenen Gatten zu platzieren und für die Seelenmesse Samstagmittag vorzubereiten. Ein junger Mann kam ebenfalls in die Kirche und wurde auffällig, weil er die Digitalkamera einer der beiden jüngeren Frauen nahm und nicht mehr hergeben wollte.

Da es sich bei dem jüngeren Mann um einen ehemaligen Schüler der 81-jährigen Religionslehrerin handelte, sprach sie mit ihm. Mit einem schlauen Trick - sie meinte, dass man von ihnen beiden ein gemeinsames Foto machen solle - schaffte sie es, dass er die Kamera wieder hergab.

Situation schien beruhigt

Die Situation schien beruhigt, die Frau, der die Kamera gehörte, verabschiedete sich. Doch der Schein trog. Angeblich machten sich die Damen Sorgen, dass der scheinbar verwirrte Mann die Urne beschädigen oder entfernen könnte. Außerdem hatte sich die Freundin der Religionslehrerin den Kirchenschlüssel von Groiß ausgeborgt und musste das Gotteshaus wieder abschließen.

Dann passierte das Unfassbare: Der Ottenschlager versuchte die 81-Jährige zu küssen und zu begrapschen. Auch soll er masturbiert und die Kleidung des Opfers zerrissen haben. Die Frau schrie um Hilfe.

Schulwart Franz Groiß wartete mitttlerweile auf den Kirchenschlüssel: „Mir kam es seltsam vor, dass die Frau so lange braucht. Die Rede war, dass sie in fünf, zehn Minuten wieder da ist. Sie gilt als sehr pünktlich. Als sie nach einer weiteren Viertelstunde nicht kam, fuhr ich zur Kirche. Ich hatte ein seltsames Gefühl im Bauch.“

Schulwart rief Polizei

Der 59-Jährige, der auch Pfarrkirchenrats-Vorsitzender-Stellvertreter ist, wollte die Kirchentür aufmachen, aber der junge Ottenschlager stemmte sich dagegen. Durch einen Spalt sah Groiß die Pensionistin am Boden liegen. Nach dem Gerangel an der Kirchentür entschied sich der Schulwart, den Euronotruf zu wählen und die Polizei zu alarmieren. „Als er hörte, dass ich die Polizei gerufen hatte, dürfte er zur Besinnung gekommen sein. Ich konnte in die Kirche gelangen“, sagt Groiß und schildert im NÖN-Gespräch die nächsten Momente, die einen weiteren Schauer über den Rücken laufen lassen.

Die Freundin der Frau und Groiß halfen der 81-Jährigen auf, erst dann erfuhr er, was überhaupt passiert war. Folgend kam der Mann, der sich mittlerweile beruhigt hatte, zurück, kniete sich vor den Schulwart hin, nahm ihn ohne Gewalt an den Händen und flehte ihn an: „Bitte lieber Groiß Franz, erschlag mich!“

Dieser fragte, wie er sich das denn vorstelle. Er könne ihn nicht erschlagen. Daraufhin rannte der Verwirrte hinaus, brach einen Stecken von einer Halterung einer bereits eingewinterten Keramikskulptur ab und wollte ihn Groiß geben. Als der Schulwart nicht reagierte, rannte er hinaus, stellte sich vor ein anderes Haus und schrie „Vater, erschlag mich du“, was aber ohne Reaktion blieb.

Kirchentür von innen versperrt

Blitzschnell reagierten die drei Personen in der Kirche, versperrten die Kirchentür von innen und warteten auf die Polizei. Dann kam der Mann bereits wieder zurück und wollte unbedingt wieder in die Kirche gelangen, was er aber nicht schaffte. Kurz vor dem Eintreffen der Exekutivbeamten suchte er das Weite. Nach einer Alarmfahndung konnte die Polizei den Mann bald in einem Garten am „Lederer Bühel“ verhaften und in geschlossene psychiatrische Behandlung bringen.

In der Ortsbevölkerung Ottenschlag sagt man, dass es schon mehrere Vorfälle mit dem jungen Mann gegeben habe, aber niemals in diesem Ausmaß. Man sah auch bisher von Anzeigen gegen ihn ab. „Er hat ein paar Sachen gedreht, aber dass er so auszuckt - mit dem hat keiner gerechnet“, sagt ein Ortsbewohner.

Durch seine Aufmerksamkeit hat Schulwart Groiß vermutlich eine Eskalation der Situation verhindert.