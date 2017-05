Eine tolle Leistung lieferte Barbara Payerl, Lehrling im Lebens.Resort Ottenschlag, bei den Staatsmeisterschaften der Lehrlinge in Tourismusberufen ab. Sie holte eine Goldmedaille im Bereich Küche.

Von 27. bis 29. April stellten 81 Lehrlinge aus ganz Österreich in der Berufsschule Obertrum bei Salzburg ihr Können unter Beweis und kämpften um die Medaillen. Pro Bundesland traten jeweils drei Lehrlinge in den Bereichen Küche, Service sowie Hotel- und Gastgewerbeassistenz an.

Barbara Payerl (Braunegg) trat im Bereich Küche an. Der Warenkorb, aus dem das viergängige Menü zusammengestellt werden musste, wurde erst am Wettbewerbstag an die Teilnehmer ausgegeben. Payerl überzeugte unter anderem mit Variationen vom Waller mit Zitronencreme und Radieschensalat, Gelbe Rübencremesuppe mit Kerbelbällchen, gebratene Keule und Roulade vom Stubenküken mit Couscous-Laibchen, tourniertem Kartoffel und weißem Spargel, Schokoauflauf mit Mangoragout und Kardamom-Marzipan-Parfait. Mit dieser hervorragenden Menüfolge erkochte sie eine Goldmedaille.

Im Ausbildungsbetrieb Basis für Erfolg gelegt

Gemeinsam mit Küchenchef Franz Grünstäudl, Verena Bauer, Marion Baumgartner und Dominik Scharf hat sich Barbara Payerl für den Wettbewerb vorbereitet und trainiert. Die Teilnahme an den Meisterschaften wurde vom Ausbildungsbetrieb entsprechend unterstützt. Christina Lohninger, Prokuristin im Lebens.Resort Ottenschlag: „Wir legen großen Wert auf die Qualität der Ausbildung unserer Lehrlinge. Ich bin sehr stolz auf diese herausragende Leistung bei den Staatsmeisterschaften und gratuliere Barbara Payerl und ihren Ausbildern recht herzlich.“

Das Lebens.Resort Ottenschlag bietet seinen Lehrlingen eine facettenreiche Ausbildung auf höchstem Niveau. Alle Lehrlinge nehmen im Rahmen ihrer Ausbildung an einem eigens entwickelten Lehrlingsschulungsprogramm teil.