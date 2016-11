Ein neuer Standort für den Gemeindebauhof in Ottenschlag soll mehr Platz für Geräte und Materalien schaffen. Bis Mitte nächsten Jahres will man übersiedeln können.

Die Bauarbeiten am neuen Gemeindebauhof sind bereits angelaufen. Die Gemeinde plant, dass man bis Mitte nächsten Jahres an seinen neuen Standort übersiedeln kann.

"Hoffen Rohbau noch fertig aufzustellen"

„Wir hoffen, dass es die Witterung zulässt, den Rohbau noch fertig aufzustellen“, erklärt Bürgermeisterin Christa Jager im NÖN-Gespräch. In der Vorwoche wurden bereits die ersten Elemente errichtet. Für den neuen Bauhof beim Altstoffsammelzentrum ist ein kleinerer, gemauerter Teil geplant, indem Werkstatt, Technikraum, Büro, Toilettanlagen und eine Waschbox ihren Platz finden sollen. Weiters sind Panele zur Unterbringung der Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes vorgesehen.

Ehemaliger Standort nicht mehr zeitgemäß

Die Gesamtfläche mit dem Altstoffsammelzentrum beträgt am Areal neben der Bundesstraße 36 rund 4.000 Quadratmeter, davon werden rund 640 m2 überdacht. Für das Projekt inklusive der Erneuerung des Altstoffsammelzentrums, die Neuasphaltierung, der Umzäunung und weiterem wurde mit zirka 700.000 Euro veranschlagt.

"Nach zur Verfügung stehenden Mitteln gebaut"

In der Gemeinderatssitzung Ende September wurden die Vergaben der Arbeiten einstimmig beschlossen. „Es wird nach den zur Verfügung stehenden Mitteln gebaut. Der Bauhof ist fix, als nächstes soll das Problemstoffsammelzentrum beim Altstoffsammelzentrum dazugebaut werden. Damit können die Bürger dann all ihre Stoffe an einer Stelle entsorgen“, freut sich Vizebürgermeister Paul Kirchberger.

Dann soll die Sanierung und Verbesserung des Altstoffsammelzentrums erfolgen. Der bisherige Bauhof beim Feuerwehrhaus sei Ende der 70er Jahre gebaut worden und ist absolut nicht mehr zeitgemäß. „Damals hatte die Gemeinde ein Fahrzeug unterzubringen. Nun platzt der Bauhof aus allen Nähten. Die Materialien, Geräte und Fahrzeuge müssen an drei Stellen untergebracht werden. Und selbst mit den drei Standorten kann nicht alles eingestellt werden“, schildert Bauhofleiter Willi Wagner.

Der neue Bauhof, wo dann alle Geräte und Materialien vernünftig gelagert und abgestellt werden können, wird auch die Arbeit der Bauhofmitarbeiter (zwei ständig Beschäftigte) vereinfachen. Wagner: „Wir müssen drei Dinge wegstellen, um das Vierte zu bekommen. Das dauert dann natürlich auch viel länger.“