Ein Fest für die 70er Jahre fand im Autohaus Böhm in Ottenschlag statt. Am 22. September fand dort einerseits das 40-jährige Jubiläum des Familienbetriebs statt, außerdem eröffnete man den neuen KIA-Schauraum.

Bei dem Programm ließ sich Gastgeber und Autohausbesitzer Wilhelm Böhm einiges einfallen: Eine große Discokugel und musikalische Hits von früher versetzten viele Besucher in die wilde Zeit der 70er Jahre zurück.

Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer, Dieter Holzer, lobte in seiner Ansprache den zum Abend passenden Cordanzug von Wilhelm Böhm und meinte verschmitzt: „Ich selbst hatte viel schlimmeres an. Anzüge in grün oder rosa waren keine Seltenheit.“

Neuer KIA Optima präsentiert

Holzer ehrte die 18 Mitarbeiter für ihre langjährige Tätigkeit im Betrieb. Dazu lud man die Geehrten mit einem Ratespiel auf die Bühne: Moderator Werner Vogel spielte Lieder ab, die zum Einstiegsjahr der Mitarbeiter auf Platz eins der Hitlisten liefen. Die Besucher hatten dabei die Aufgabe, einfache Songs („Märchenprinz“) und schwierigere Nummern („We No Speak Americano“) herauszufinden.

Unter den Gästen befand sich außerdem eine Abordnung des KIA Teams Österreich unter dem Präsidenten Chan Beom Jung. Nach seiner Rede präsentierte man im Anschluss gemeinsam den neuen KIA Optima.

Den Höhepunkt des Abends bot aber das aufgebaute Buffet im angrenzenden Hauptraum. Die Speisekarte war dabei ein Ausdruck der Österreichisch-Koreanischen Freundschaft der Marke KIA: So konnte man etwa nach fein aufgeschnittenem Schweinsbraten die koreanische Landesspezialität „Kimchi“ (fermentiertes Gemüse) probieren.

Der Raum versprühte ebenfalls typischen 70er Jahre Flair: Neben einer Carrera-Bahn und einem Flipper-Automaten konnte man auch an zwei Nintendo-Geräten Spiele von früher zocken.

Die Geehrten

5-jährige Firmentätigkeit: Sigrid Ledermüller, Andrea Stieger, Martin Schmuckenschlager und Manfred Laister

10 Jahre: Heidi Meier, Florian Schöller, Patrick Führer, Andreas Kreuzer und Michael Weixelbaum

15 Jahre: Thomas Freistetter und Johann Wagner

20 Jahre: Alois Fichtinger, Christian Hackl und Erich Thaler

25 Jahre: Harald Rosenkranz und Manfred Götz

30 Jahre: Josef Hackl

40 Jahre: Anna-Maria Böhm