Ottenschlag , Zwettl

Paukenschlag für Landwirtschaftlichen Fachschule Ottenschlag: Als eine von sechs Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) Niederösterreichs soll sie geschlossen und in die Fachschule Edelhof integriert werden.

Direktorin Maria Ohrfandl betont auf NÖN-Nachfrage: „Wir wissen auch nicht mehr, als in den Medien berichtet wird. Scheinbar soll unser Tourismus-Schwerpunkt in Zwettl übernommen werden.“ Natürlich bringen die Veränderungen Verunsicherung mit sich, aber jede Veränderung brächte auch Chancen. Natürlich täte es Ohrfandl sehr leid um das Schloss mit seinem herrlichen Ambiente, derzeit besuchen 41 Schüler die LFS Ottenschlag.

Schwerer Schlag für die Gemeinde

„Wir waren immer eine kleine Schule und investierten gerade in letzter Zeit viel Energie in die Werbung, um unsere Leistungen besser hervorzuheben und unsere Bekanntheit zu erhöhen. Das gelang uns sehr gut“, sagt Ohrfandl. Es sei zugesichert worden, dass alle Lehrkräfte und Mitarbeiter weiter einen Arbeitsplatz finden würden. Bürgermeisterin Christa Jager spricht von einem schweren Schlag für Ottenschlag, schockiert ist sie aber wegen der immer wieder aufkommenden Schließungsdebatte von Ottenschlag nicht.

„Leider sinkt die Zahl an landwirtschaftlichen Betrieben und damit an Schülern, die eine solche Schule besuchen“, so Jager, die mit Landesrätin Barabara Schwarz gesprochen hat. Der soziale Schwerpunkt der LFS Edelhof soll von dort wegkommen, dafür soll der Ottenschläger Schwerpunkt Tourismus nach Edelhof kommen. Was mit dem Schloss passieren wird?

„Es ist Schmuckkästchen der Region und dient bereits jetzt als Hochzeitsschloss. Das will unser Standesamt auch weiterhin anbieten können. Das Schloss gehört dem Land - es liegt an der Gemeinde, der Region und dem Land wieder eine gute Nachnutzung dafür zu finden“, meint Jager.

Erna Stiermaier, Direktorin der Fachschule Zwettl (mit sozialem Schwerpunkt und Sitz in Edelhof) könne keine Auskunft geben. „Dass unser Schwerpunkt wegkommen soll, höre ich von Ihnen zum ersten Mal„, sagt sie im NÖN-Gespräch.