Der Mann besuchte noch am Nachmittag des 19. Novembers mit seinem Fischerboot ein Fischereiabschlussfest auf dem sogenannten „Deckerspitz“ am Stausee Ottenstein.

In den Abendstunden dürfte der 59-Jährige versucht haben, am Bootsteig bei der Fürnkranzmühle anzulegen. Durch einen akuten Herzinfarkt oder Schlaganfall sei er dabei allerdings ins Wasser gestürzt und ertrunken. Durch die Strömung wurden er und das Boot nachtsüber zur Sandbank bei der Liegewiese geschwemmt.

Am nächsten Tag fanden ihn schließlich Fischer, die mit ihrem Boot an der Wiese vorbei fuhren. Sie bargen die Leiche des Mannes, die sich bereits in der Totenstarre befand.