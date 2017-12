110-kV-Leitung zwischen Ottenstein und Zwettl erneuert .

Vielen Waldviertlern ist der katastrophale Eisregen von 2014 noch in Erinnerung, wo in weiten Teilen der Bezirke Horn, Krems und Zwettl Straßenverbindungen aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt waren und Stromleitungen unter der Last des Raureifs extrem in Mitleidenschaft gezogen wurden.