Vertreter der Landeskliniken-Holding und die Spitze des Waldviertelverbundes, hohe Gewerkschaftsvertreter sowie Kollegen und Mitstreiter versammelten sich am Donnerstag, 19. Jänner, im Landesklinikum Zwettl, um den langjährigen Betriebsratsvorsitzenden Franz Redl anlässlich dessen Pensionsantritts im Rahmen einer Abschiedsfeier zu würdigen.

Der gelernte Elektriker Franz Redl – erst Ende des Vorjahres vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) für sein Lebenswerk geehrt – trat 1989 als Haustechniker seinen Dienst im Zwettler Spital an und bereits ein halbes Jahr später dem Betriebsrat bei, dessen Vorsitzender er bald darauf wurde. Er ließ in einer amüsanten Rede die vielen Jahre seiner Tätigkeit sowie die Meilensteine – vom Zu- und Umbau des Klinikums bis zu dessen Übergabe an das Land – Revue passieren.

„Ich habe mich immer bemüht, eine gemeinsame Meinung zu finden und diese dem Dienstgeber gegenüber zu vertreten“, dankte Redl auch seinem Team. „Es gab schöne und viele anstrengende Tage, ich habe gern hier gearbeitet.“ Am 14. Dezember hat er den Vorsitz des Betriebsrates zurückgelegt und an Andrea Kletzl übergeben.

In Zukunft will er mehr Zeit der Familie und den Enkelkindern widmen sowie seinen großen Hobbys, dem Motorradfahren und dem Reisen.

Durchsetzungsstark und ein Kämpfer

„Dass das Landesklinikum baulich und organisatorisch so gut dasteht, ist zum Teil auch Dein Verdienst“, würdigte Kliniken-Regionalmanager Andreas Reifschneider den Einsatz Redls. Diesen beschrieb er als „klaren, direkten, einfachen Mann, der sagt, was er denkt und was er will“, der durchsetzungsstark und ein leidenschaftlicher Kämpfer sei, stets lösungsorientiert und niemals polemisch.

„Ganz wesentlich sind Deine Paktfähigkeit und Deine Handschlagqualität“, so Reifschneider. Harald Sterle, Präsidiumsmitglied der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, sowie Andrea Kletzl verabschiedeten Franz Redl offiziell seitens der GÖD.

„Eine wirkliche Institution“

Redl sei im Laufe der Jahre zu „einer wirklichen Institution“ geworden, meinte Landesrat Karl Wilfing. „Er ist ein g‘standener Personalvertreter, der immer das Herz auf der Zunge getragen hat“, der immer bestrebt gewesen sei, gemeinsame Lösungen zu finden, der nie utopische Forderungen gestellt, sondern immer mit Augenmaß agiert habe. Ein Unternehmen mit rund 700 Mitarbeitern wie das Klinikum Zwettl brauche einen starken Betriebsrat. „Du warst ein perfekter Mannschafts-Kapitän“, so Wilfing.

Redls Nachfolgerin als Betriebsratsvorsitzende Andrea Kletzl, seit 23 Jahren in seinem Team, lobte seine fachliche Kompetenz, seine stete Offenheit für die Sorgen und Nöte seiner Kollegen. „Was Du für die Kollegen geleistet hast, kann man nicht in Worte fassen, deshalb haben wir es mit Bildern gemacht“, kündigte Kletzl die PowerPointPräsentation mit einem fotografischen Streifzug durch Franz Redls Arbeit an, die die Feier in den gemütlichen Teil übergehen ließ.