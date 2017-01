Das Pilotprojekt „Europa in Schwarzenau“ (EiS) wird auch nächstes Jahr in der Marktgemeinde Schwarzenau weitergehen. Nach eineinhalb Jahren, in denen Finnland genauer den Bürgern näher gebracht wurde, bleibt man im Norden und wechselt im neuen Jahr nach Dänemark.

EiS-Teamleiter Wolfgang Leidenfrost blickt auf eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe zurück: „Jedem, dem ich das erzähle, der findet das toll und beneidet uns um dieses Projekt. Es geht darum, als Europäer auch die europäischen Kulturen daheim näher zu bringen.“ Leidenfrost war Projektleiter für Finnland, jetzt geht die Projektleitung auf die Dänin Pia Sondergaard über.

Dänemark-Reise: Meldung bis Ende 2016!

Bereits seit 2009 organisiert die Gemeinde das Projekt, das im Bezirk einzigartig ist, weiß Bürgermeister Karl Elsigan. Jedes Land wird im Schwarzenauer „Fenstermuseum“ vorgestellt. Das Freiluftmuseum besteht aus 21 Schaufenstern, es erstreckt sich über alle Katastralgemeinden von Schwarzenau. „Um die 25.000 Euro wird das Projekt kosten, die Gemeinde wird dazu wahrscheinlich um die 7.000 Euro beisteuern“, erklärt der Bürgermeister.

Wichtig ist Elsigan und Leidenfrost, die Vereine der Gemeinde sowie Kinder und Jugendliche einzubinden. Dabei wurde ein Konzept quer durch die Themenbereiche Kultur, Kulinarik, Sprache, Sport, Spiele und Wissenswertem ausgearbeitet, um möglichst viele Menschen ansprechen zu können.

Die Staffelübergabe, bei der es „Servus Finnland“ und „Hallo Dänemark“ lautet, findet am 27. Jänner im Gasthaus Döller in Großhaselbach statt. Auch eine geführte Dänemarkreise wäre von 24. bis 28. Mai geplant, die Anmeldefrist ist aber bereits bis Ende des Jahres. Derzeit sind zwölf Teilnehmer fix, unter 15 Reisebegleitern kommt sie nicht zustande. „Wer Dänemark genauer kennenlernen will, möge sich im Reisecenter Waidhofen bei Doris Bednar noch im heurigen Jahr melden“, ruft Leidenfrost nochmals auf.