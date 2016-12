Die Landjugend Kottes präsentierte heuer das Theaterstück „Reine Nervensache“ im Gasthaus Kirchberger in Himberg. Bereits bei der Generalprobe, die im Rahmen des Freizeitprogramms von der Caritas Krems besucht wurde, war klar, dass das Stück viele Lacher und einiges an Action in sich hatte.

Das bestätigte sich auch bei der Premiere am Freitag, wo das begeisterte Publikum die Schauspieler mit tosendem Applaus und Gelächter durch das Stück trug. Gut besucht waren alle drei Vorstellungen, sowohl am Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr als auch am Sonntag um 15 Uhr.

Geschichte voller Verwechslungen

Das Stück „Reine Nervensache“ handelt von einer Geschichte voller Verwechslungen rund um das Leben von Matthias (Ferdinand Smetana) und Marion Hansen (Marion Führer), die zu einigen Lachtränen im Publikum führten. Als Publikumslieblinge etablierten sich der etwas langsame „Lümi“, gespielt von Florian Einwögerer sowie die Schwiegereltern Adalbert und Marga Hansen – verkörpert von Markus Böhm und Christina Zottl. Mit Berliner Dialekt verzauberte die Putzfrau Frau Puschke, alias Marlene Zottl.

Als langsamer Beamter und Saufkumpane mit hinkendem Bein überzeugte Günther Führer als Obergerichtsvollzieher Meyer. Viel Wirbel wurde von Tante Hedwig verursacht. Die herrische Tante wurde bravurös von Bianca Hellerschmid gespielt.

Für lustige Zwischenauftritte sorgte Lukas Krach als Hausarzt und als Postbeamter mit Sprachfehler. Ständig mit einem Glas Karottensaft in der Hand zeigte sich der Geschäftspartner von Matthias, Harry Jungnickel, alias Andreas Hammerl. Ein Debüt hatte der Darsteller des, nicht aus der Ruhe zu bringenden, Hausmeisters Buller, Johannes Zottl.