Der Heilige Nikolaus zu Besuch in Allentsteig .

Die Stadtparteileitung der SPÖ Allentsteig lud alle Kinder am 5. Dezember zur Nikolausveranstaltung am RAIKA-Platz ein. Mit der Kutsche kommend, begleitet von grimmigen Gesellen, den Krampussen, verteilte der Nikolaus Sackerl, gefüllt mit leckeren Süßigkeiten an die zahlreich anwesenden Kindern