Ein umfangreiches Bauprojekt startet in Rappottenstein. In zwei Etappen werden der Hauptplatz und die Zufahrt in die Siedlung Sonnleiten umgestaltet.

So möchte man bereits in den Sommermonaten den geschotterten Platz vor der Siedlung Sonnleiten angehen. In Richtung Siedlungsgebiet sollen auf der linken Seite insgesamt zwölf Parkplätze sowie zwei E-Tankstellen entstehen. Rechts werden vier Doppelcarports in Backsteinoptik, ein Motorrad-Stellplatz sowie ein neuer unterirdischer Löschwasserbehälter mit einem Volumen von 87 Kubikmetern gebaut.

Manche Autofahrer haben auf dem Platz kreuz und quer geparkt. Das soll es nicht mehr geben. Roland Stöger

Abschied nehmen heißt es von dem alten Brunnen, er wird geschlossen. Der markante Holzpavillon bleibt aber erhalten, verspricht der Obmann des Ausschusses für Platzgestaltung, Roland Stöger: „Wir versetzen ihn unterhalb der Parkplätze der Sonnleiten-Siedlung.“ Er soll dort als Erholungsort dienen. Neben dem Pavillon sei außerdem ein neuer Spielplatz geplant.

Kein „Wild-West“ mehr

Über dem neuen Wasserbecken ist innerhalb der nächsten Jahre ein weiterer Pavillon geplant. „Dieser soll dann als Infopunkt für Touristen dienen“, sagt Stöger.

Eine zweite Bauphase soll 2019 starten. Dabei wird der gesamte Hauptplatz neu gestaltet. Ein Grund dafür sei „ein oftmaliges‚Wild-West‘-Parken vor den Nahversorgern auf dem Platz“, so Stöger.

Um die Situation zu entspannen, sollen auf der oberen Seite der Parkinsel sechs Parkplätze entstehen. Auf der unteren Seite werden zehn weitere Stellplätze geschaffen, die Mauer dazwischen wird dafür etwas nach oben versetzt.

Vor dem Gehsteig der Hausnummer 25 sind fünf Parkplätze sowie ein Platz für Fahrräder geplant.

Neue Einbahn und eine Linde weniger

2019 wird auch die Linde vor der Fleischerei Fröschl (siehe rechts) gefällt. „Eine Prüfung des Baumbestandes am Hauptplatz ergab, dass der Baum nicht erhaltenswert ist“, so Bürgermeister Josef Wagner.

Entgegen von Gerüchten bleibt der restliche Baumbestand, darunter die über 100 Jahre alte Linde bei der Bushaltestation, aber erhalten. Direkt neben der alten Linde ist eine Fläche für einen zukünftigen Baum geplant.

Auf der frei werdenden Fläche des alten Wasserbehälters soll ein überdachtes Buswartehäuschen entstehen.

Eine wichtige Änderung kommt für den Verkehr. So verläuft die Zufahrt in den Hauptplatz nach Abschluss der zweiten Bauphase als Einbahn von den beiden Straßen auf der Hausseite der Fleischerei Fröschl. Von Straßenseite des Nah und Frisch Strommer kommend darf nicht mehr eingefahren werden.

Der Plan für das Bauprojekt entstand übrigens als Maturaprojekt der Pehendorferin Daniela Wimmer, gemeinsam mit zwei Kollegen an der Höheren Technischen Lehranstalt Krems.