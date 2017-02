Bei der Vollversammlung des Musikvereines wurde die komplette Vereinsleitung neu bestellt. Altobmann Johann König wurde zum Ehrenobmann ernannt.

Am 28. Jänner fand die Jahreshauptversammlung des Musikvereines Rappottenstein statt. Obmann Johann König begrüßte die 33 erschienen Mitglieder. Kassier Josef Rauch konnte in seinem Bericht über die Finanzgebarung 2016 aufgrund dreier Häuspielauftritte eine sehr erfolgreiche Bilanz vorzeigen. Seitens der Kassaprüfer Willi Jungwirth und Karl Gundacker wurde er entlastet.

23 Auftritten und 53 Proben

Kapellmeister Hannes Besenbäck hielt einen kurzen Überblick über die geleistete Arbeit im Jahr 2016. So berichtete er von 23 Gesamtauftritten und 53 Proben. Nebenbei gab es auch einige Auftritte von Bläsergruppen und Registerproben. Derzeit hat die Musikkapelle 41 aktive Musiker, und etwa 20 sind in Ausbildung. Hannes Besenbäck hielt eine kurze Vorschau auf das Arbeitsjahr 2017 und wies darauf hin, dass das Osterkonzert immer näher rückt und so manche Probenarbeit bevorsteht.

Als nächster Tagesordnungspunkt stand die Neuwahl der Funktionäre auf dem Programm. Vizebürgermeister Manfred Preiser führte die Wahl durch. Zum Obmann wurde der Musiker Reinhold Prem gewählt. Seine Stellvertreter sind Michaela Gundacker und Gerald König. Kassier und Stellvertreter sind Johannes Stiermeier sowie Johann Einfalt.

Zu Schriftführerinnen wurden Sonja Hollensteiner und Stefanie Grimus ernannt. Dem Vorstand gehören fünf Beiräte und zwei Kassaprüfer an. Alle neu bestellten Funktionäre sind aktive Musiker bei der Musikkapelle.

Johann König wurde Ehrenobmann

Vizebürgermeister Preiser hob er besonders hervor, dass die Gemeinde immer für Wünsche des Musikvereines offen sei. Dies zeige auch der Umstand, dass es in den nächsten drei Jahren zusätzliche Mittel für Instrumente geben werde.

Als Dank für 23 Jahre erfolgreiche Arbeit wurde Altobmann Johann König zum Ehrenobmann ernannt. Dieser revanchierte sich mit einer kräftigen Getränkespende und wünschte dem neuen Gremium viel Erfolg bei der Vereinsarbeit. Der neue Obmann Prem dankte den ausgeschiedenen Funktionären für die geleistete Arbeit und übergab an Johann König, Kassier Josef Rauch sowie Kassaprüfer Willibald Jungwirth geistige Geschenke.

Der neue Obmann stellte außerdem neue Strukturen im Vereinswesen in Aussicht und bat die anwesenden Musikkollegen um Unterstützung.