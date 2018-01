Schnelles Internet wird Realität: Am Donnerstag, 25. Jänner, findet im Gasthaus Klang in Echsenbach um 19 Uhr eine umfassende Informationsveranstaltung zum Breitbandausbau in den Gemeinden Allentsteig, Echsenbach, Göpfritz, Schwarzenau und Pölla statt. Gleichzeitig macht auch erstmalig die NÖ Info-Tour zur Digitalisierung im Waldviertel halt.

Breitbandinfrastruktur ist eine wichtige Voraussetzung, um als ländlicher Raum wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit Unterstützung des Landes ist es der Kleinregion ASTEG+ gelungen, ein Investitionspaket für den raschen Ausbau der Breitband-Infrastruktur in den Gemeinden Allentsteig, Echsenbach, Göpfritz, Schwarzenau und Pölla zu schnüren.

Im Rahmen der Veranstaltung können sich die Bürger sowie die Unternehmen anhand von konkreten Beispielen informieren, welche Chancen und Herausforderungen die Digitalisierung mit sich bringt. Außerdem wird über die konkreten Ausbaupläne informiert, zu welchen Kosten und ab wann den Haushalten und Betrieben ein schnelles Internet zur Verfügung steht. Wenn genügend Interesse am schnellen Internet besteht, wird es 2018/19 zum raschen Ausbau kommen.