Der Nikolaus sorgt jedes Jahr mit Bart, weißen Haaren und tiefer Stimme für strahlende Kinderaugen. Dabei kommt es aber immer wieder vor, dass Frauen in die Gewänder des Heiligen schlüpfen – auch im Bezirk Zwettl.

Die 78-jährige Grete Raab aus Groß Gerungs beschenkt seit über 20 Jahren die Kurgäste im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs. Nachdem ihr Sohn aufgehört hat, als Nikolaus zu gehen, übernahm sie spontan die Aufgabe. „Ich habe gesagt: Wenn ihr mit einer ‚Nikoläusin‘ zufrieden seid, dann mache ich es.“ Seitdem protokolliert Grete Raab akribisch ihre Auftritte. Sie weiß ganz genau, in welchem Jahr sie wie viele Gäste beschenkt hat und welches Wetter geherrscht hat. „Wenn ich mit meinem Nikolaus-Kostüm, der Mitra, Stab und weißem Bart komme, reagieren die Kurgäste wie kleine Kinder und kommen aus dem Staunen nicht heraus. Und wehe, es bekommt jemand kein Sackerl von mir!“

Unterstützt wurde Grete Raab bereits früh von ihrer Familie. Enkel Fabian ging 1999 als Krampus mit, Enkel Julia half ihr als Engelchen.

Urenkel hilft der „Frau Nikolaus“ als Engel

Heuer freut sich Grete Raab besonders, dass ihr dreijähriges Urenkerl Sophia als Engel mit dabei ist. „Für mich war der Nikolaus bereits in der Kindheit eine schöne Tradition. Wir haben uns immer gefreut, wenn er von Tür zu Tür gegangen ist“, so die 78-Jährige. So etwas dürfe man nicht vergessen, sagt sie und meint: „Vielleicht werden meine Tochter und ihre Kinder nach mir als weiblicher Nikolaus gehen. Genügend Nachwuchs gäbe es bei uns ja.“

Die Stimme verstellt Grete Raab bei ihren Auftritten übrigens nicht. Trotzdem soll es bereits vorgekommen sein, dass ihre Enkel sie nicht erkannt haben: „Ich habe schön öfter gehört: Oma, der Nikolaus ist gekommen und du warst schon wieder nicht da“, sagt sie und lacht.

Kinder sehen Geschlecht hinter Nikolaus nicht

Constanze Schilling von der Katholischen Jungschar St. Pölten hielt in Großgöttfritz einen Workshop vor Nikolausdarstellern im Bezirk (die NÖN hat berichtet). Für sie gehört der weibliche Nikolaus zum pädagogischen Alltag: „In Kindergärten ziehen sich die Kindergärtnerinnen vor den Augen der Kinder um. Für die Kleinen ist es nachrangig, ob der Nikolaus eine Frau ist. Durch das magische Denken der Kinder wird die Figur klar erkenntlich.“

Eindeutig Männersache ist der Nikolaus für Robert Sulm aus Bad Traunstein. Der 71-Jährige besucht ebenfalls seit über 20 Jahren den Kindergarten im Ort. „Der Nikolaus ist eher etwas für Männer. Man stellt ihn sich als stattlichen Mann vor. Sollen die Frauen ihre Stimmen verstellen und einen Bart tragen? Irgendwo gibt es eine Grenze“, so Sulm.

Er zieht sich seit 15 Jahren vor den Kindern um. Das Sprichwort „Kleider machen Leute“ hat für ihn eine besondere Bedeutung: Wenn er sich am Schluss die Handschuhe überstreift und sich die Mitra aufsetzt, staunen die Kinder. „Da wird es ganz ruhig und du kannst eine Stecknadel fallen hören“, sagt Sulm.

Eine Episode ist ihm in den vielen Jahren besonders in Erinnerung geblieben: „Mittlerweile ist es Tradition, dass mir kleine Kinder im Advent ihre Schnuller geben, weil sie ja schon groß sind und sie nicht mehr brauchen“, sagt Sulm. „Nachdem eine Mutter nach drei Tagen wieder zu mir kam und um den abgegebenen Schnuller für ihr Kind mit den Worten ‚ich kann seit drei Tagen nicht mehr schlafen‘ bat, hebe ich sie aber vorsichtshalber auf.“

In naher Zukunft möchte der begeisterte Nikolaus-Darsteller sein Kostüm ergänzen. „Ich will mir ein Bischofskreuz und einen Ring zulegen. Das wird aber nicht aus echtem Gold sein, außer ein Abt borgt es mir“, sagt er lachend.

Robert Sulms Bart als Nikolaus ist allerdings echt. Ab September lässt er seinen sonst kurzen Bart wachsen.

Nach dem Nikolausfest geht es der Bartpracht aber wieder an den Kragen. „Am 10. Dezember habe ich schon einen Friseurtermin“, sagt Sulm und lacht.