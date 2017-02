Auch 2017 überzeugt die 1. Whiskydestillerie Österreichs der Familie Haider mit neuen Projekten.

Etwa mit der offiziellen Buchpräsentation von „Vom täglichen Brot zur Whisky-Rarität – Roggen‘ Roll“, dem neuesten Werk zum Thema Roggen, das Jasmin Haider-Stadler, Geschäftsführerin der Whisky-Erlebniswelt, gemeinsam mit Roland Graf (Journalist im Bereich Getränke) geschrieben hat.

Thema Grillen im Vordergrund

Außerdem widmet sich die Destillerie im Frühjahr ganz dem Thema Grillen und wird mit neuen Kreationen zum Genießen überraschen. Im Bereich Neuvorstellung Roggenwhisky soll erstmals ein Finish (Lagerung in Fässern mit besonderer Vorbelegung) präsentiert werden. Details zu den neuen Projekten gibt es immer aktuell auf www.whiskyerlebniswelt.at

Weiters findet 2017 in unmittelbarer Nähe des Top-Ausflugszieles die Landesausstellung „Alles was Recht ist“ statt. „Auf das Führungsangebot in der Whisky-Erlebniswelt wird heuer daher natürlich besonderes Augenmerk gelegt“, erklärt Jasmin Haider-Stadler.

„So wurde schon letzten Herbst ein Roggen-Versuchsfeld mit unterschiedlichen Roggensorten angelegt, das dem Besucher die Unterschiede und Vielfalt dieses nur vermeintlich bekannten Getreides aufzeigen soll.“

Rein wirtschaftlich steht das Familienunternehmen mehr als gut da. Im Vergleich zum Jahr zuvor wurden 2016 die Verkaufszahlen im Bereich Handel und Wiederverkauf um fast 15 gesteigert – ein Vertriebsweg, auf den man auch in Zukunft vermehrt setzen will und somit auch die gering zurückgegangenen Besucherzahlen mehr als wettmacht.

International gesehen nimmt das Ansehen der heimischen Destillerie ebenfalls weiter zu, etwa beim World Whisky Forum, einer Plattform aktueller Trends, geleitet von anerkannten Experten, zu dem auch Jasmin Haider-Stadler als Sprecherin geladen ist.