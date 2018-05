Nicht viele sind mit dem Thema Tod so vertraut wie Georg Kreuter. Er betreut als Pastoralassistent fünf Pfarren im Bezirk Zwettl. Nebenbei arbeitet er ehrenamtlich im Kriseninterventionsteam des Zwettler Roten Kreuzes.

Das aktuell fünfköpfige Team steht Angehörigen in den ersten Stunden nach einem Unglück zur Seite. „Die Betroffenen stehen in der Situation vor einer Wand. Wir zeigen ihnen einen Weg und gehen mit ihnen die ersten Schritte“, sagt Kreuter.

Nachdem sein Vater 1998 selbst verunglückt ist, wollte Georg Kreuter seine Erfahrungen weitergeben. „Diese Art der Betreuung hat es damals noch nicht gegeben. Ich habe auch von anderen gehört, dass da etwas fehlt“, so der heute 35-Jährige.

„Wir sehen bei unseren Einsätzen einfach alles“

Bereits in seiner Diplomarbeit zum Pastoralassistenten beschäftigte er sich mit der Notfallseelsorge und der Krisenintervention. Seit 2013 arbeitet er im 2003 gegründeten Kriseninterventionsteam in Zwettl.

„Wir sehen bei unseren Einsätzen alles“, sagt er. Gerade deshalb müssen Anwärter eine mehrstufige Ausbildung durchlaufen. Das Alterslimit beträgt 25 Jahre.

In einem ersten Gespräch macht sich die Teamleitung ein Bild davon, ob die Personen für die Krisenintervention geeignet sind. „Je behüteter jemand aufgewachsen ist, desto schwieriger ist es. Man muss schon einiges erlebt haben, aber trotzdem fest im Leben stehen“, so Kreuter.

Während der Ausbildung müssen die Anwärter 64 Theorieeinheiten sowie einen Praxisteil bewältigen. Dazu zählt auch das Erlernen der Fachausdrücke der Notärzte. „Angehörige können mit der Fachsprache der Rettungskräfte nichts anfangen“, weiß Kreuter.

18 Einsätze im vergangenen Jahr

Vor Ort ist das Team immer in Zweiergruppen unterwegs. „Innerhalb der ersten Minute spürt man intuitiv, wer von uns beiden organisiert und wer mit den Betroffenen redet“, sagt Kreuter.

Besonders in sein Gedächtnis eingebrannt hat sich ein Unfall in Schönbach 2014. Damals kamen drei Menschen in einem Brunnen ums Leben. Bezirksstellengeschäftsführer des Roten Kreuzes Zwettl, Manfred Ehrgott, war damals als Einsatzleiter vor Ort, auch er erinnert sich: „Ich habe so etwas noch nicht erlebt. 46 Florianis saßen später in einem Raum. Es war so leise, dass man ein Blatt Papier hätte fallen hören.“

Auf die Frage, wie die Mitarbeiter der Krisenintervention selbst die Einsätze verarbeiten, überlegt Kreuter kurz. „Wir trinken nachher immer noch einen Kaffee und reden darüber. Daheim muss man die Jacke ausziehen, duschen und spätestens danach die Bilder mental ablegen, sonst frisst einen die Arbeit auf Dauer auf.“

Vergangenes Jahr hatte das Kriseninterventionsteam 18 Einsätze mit insgesamt 18 betreuten Personen. Dabei komme es vor allem auf besonderes Fingerspitzengefühl an, sagt Manfred Ehrgott: „Beim Notruf müssen wir genau zuhören, was die Leute sagen. Das Kriseninterventionsteam achtet vor allem darauf, wie sie etwas sagen.“