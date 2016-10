Eine 80-Jährige wollte am 29. September mit ihrem Fahrzeug auf der neuen Anbindungsstraße vor Zwettl von Kleinschönau kommend in gerader Richtung nach Rudmanns übersetzen. Sie dürfte dabei das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ mit der Zusatztafel „Querstraße ist eine Vorrangstraße“ übersehen haben.

Zur selben Zeit war ein 34-jähriger Schremser mit seinem Motorrad von Krems kommend auf der B 38 in Richtung Zwettl unterwegs. Er bemerkte das Übersetzen der Pkw-Lenkerin zwar noch, konnte aber trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig halten, stieß gegen die rechte Vordertür des Pkws und kam zu Sturz. Der 34-Jährige zog sich bei dem Unfall eine Prellung der linken Hüfte zu und musste in das Landesklinikum Zwettl gebracht werden. Von dort wurde er in häusliche Pflege entlassen.