„Schön war die Zeit …“, unter diesem Motto wurde Direktorin Helga Igelsböck am 29. November im Kreise ihrer Kolleginnen und Schülern in den Ruhestand verabschiedet. Dieser besonderen Feier wohnten auch zahlreiche Ehrengäste bei. Die Schwerpunktbereiche der Volksschule Groß Gerungs „Ernährung – Bewegung – Soziales – Entspannung“ wurden von den Schülern in Liedern, Tänzen und Gedichten dargeboten. Auch die Bläserklasse und die Kinder der Nachmittagsbetreuung leisteten einen Beitrag.

Sehr ergreifend war das Abschiedslied der 151 Kinder und des Lehrerinnenchors. Regierungsrat Alfred Grünstäudl hielt die Laudatio. Dabei wurde der Werdegang von Direktorin Igelsböck aufgezeigt, ihre Arbeit als Lehrerin, als Personalvertreterin und die vielen Projekte, die sie als Direktorin umsetzte, wurden gewürdigt.

Der Gemeindevertreter Vizebürgermeister Karl Eichinger erwähnte als Schulerhalter die sehr gute Zusammenarbeit bei allen Vorhaben und Tätigkeiten im und um das Schulgebäude. Jede Kollegin bedankte sich bei Helga Igelsböck mit persönlichen Dankes- und Glückwunschworten.