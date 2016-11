Der Adventmarkt im Schloss Schwarzenau hat seine Pforten am 19. und 20 November geöffnet.

Bereits am Samstag besuchten viele Gäste die Veranstaltung in der herrlichen Kulisse des Schlosses. Die 42 Aussteller präsentierten ihre Angebote und zeigten sich dabei von ihrer besten Seite. Mehr dazu in der nächsten Print-Ausgabe der Zwettler NÖN.