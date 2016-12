Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten kam es in einem Kreuzungsbereich bei Schönbach.

Ein 91-Jähriger lenkte am 11. Dezember gegen 9.30 Uhr seinen Pkw im Ortsgebiet von Kleinpertenschlag kommend in Richtung L 78. Zur gleichen Zeit fuhr eine 19-jährige Frau mit einem Pkw ebenfalls in Schönbach auf der L 78 in Richtung Bad Traunstein.

Frontal gerammt

Im Kreuzungsbereich wollte der 91-Jährige schließlich die Fahrbahn überqueren. Er dürfte aber sowohl ein „Vorrang geben“-Schild als auch die 19-Jährige übersehen haben. Der Mann prallte in Folge frontal gegen die rechte Fahrzeugseite der jungen Frau.

Die Rettung Arbesbach musste die beiden Unfallbeteiligten in das Landesklinikum Zwettl bringen. Für die Lenker ging der Unfall glimpflich aus, sie kamen lediglich mit Prellungen davon.

Die erheblich beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Angehörige schleppten beide Pkw ab.