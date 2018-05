Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen in der Nacht von 9. auf 10. Mai in ein Gasthaus in Schönbach ein und erbeuteten Bargeld und Zigaretten.

Die Einbrecher brachen das Zylinderschloss der Eingangstür ab und gelangten so in das Gasthaus, wo sie in der Küche einen Schlüsselbund fanden. Mit den Schlüsseln konnten sie einen Dartautomaten sowie eine Lade im Schankraum aufsperren. Aus dieser entwendeten sie drei Kellnerbrieftaschen mit Bargeld, aus dem Dartautomaten nahmen sie einen Teil der 2-Euro-Münzen mit.

Ein Tresor im Büro des Gasthauses, der fest mit einem Schrank verbunden ist, hielt den Tätern stand, es gelang ihnen nicht, diesen zu öffnen bzw. mitzunehmen. Gestohlen wurde auch eine Stange Zigaretten der Marke Marlboro sowie ein Handy, das jedoch nur für NÖ-Cards verwendbar ist. Die Höhe der Beute bzw. die des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Vermutlich die gleichen Täter versuchten in derselben Nacht auch in ein Lebensmittelgeschäft in Schönbach einzubrechen, es gelang ihnen jedoch nicht, das Zylinderschloss der Eingangstüre zu brechen, sodass sie ohne Beute den Tatort unbekannt verließen.