SchÃ¶nbach

Die kleinste Lagerhausfiliale im Bezirk öffnete zum letzten Mal ihre Türen für die Kunden. Am 30. Dezember schloss Filialleiter Richard Fichtinger den Standort in Schönbach. Nachbarn und Freunde der Angestellten sowie treue Stammkunden hielten aus diesem Grund eine inszenierte Trauerfeier ab.

Wirtschaftliche Verhältnisse als Schließungsgrund

Pünktlich um 15 Uhr zum Freitagsgeläut versammelte sich die „Trauergemeinde“ in der nahen Pfarrkirche. Vor einem symbolisch aufgestellten Sarg nahmen die Besucher Abschied von der Lagerhausfiliale. Musikalisch begleiteten die „Strohhuatbuam“ die zeremonielle Verabschiedung mit Trauermusik. Auf die letzte Stunde der Filiale wurde dann noch ausgiebig mit Glühwein und Bier angestoßen.

Für Bürgermeister Ewald Fröschl kam die Schließung überraschend. „Die Lagerhausgruppe kommt damit von ihrem Grundgedanken ab, strukturschwache Gebiete zu versorgen.“ Mit Sabine Bauer habe man „zum Glück noch eine perfekte Nahversorgerin im Ort“, so Fröschl. Die Schließung der Lagerhausfiliale schmerze aber trotzdem, vor allem „weil unsere Infrastruktur nicht die stärkste ist“, sagt er.

Laut Herbert Auer, Marketingleiter im Lagerhaus Zwettl, gaben wirtschaftliche Verhältnisse den Grund zur Schließung: „Durch die strukturelle Veränderung in der Landwirtschaft war es in den letzten Jahren schwierig, in Schönbach ein positives Ergebnis einzufahren“, so Auer

Betreuung in den vier Nachbarfilialen möglich

Im November beschlossen der Vorstand und Aufsichtsrat die Schließung mit Jahresende. Kunden und Mitglieder habe man bei einer Veranstaltung Anfang Dezember über die Entscheidung informiert, so Auer.

Die drei Mitarbeiter der Filiale haben die Möglichkeit, im Unternehmen zu bleiben. „Eine Dame unterstützt die Filiale in Martinsberg, eine weitere ist jetzt in Zwettl tätig.“ Ein männlicher Kollege habe das Unternehmen freiwillig verlassen.

Die Stammkunden in Schönbach müssen jetzt in benachbarte Standorte ausweichen. „Die Betreuung ist durch die Nachbarfilialen Arbesbach, Rappottenstein, Martinsberg und Ottenschlag sichergestellt“, so Auer.

Die weitere Nutzung des angemieteten Standorts in Schönbach soll gemeinsam mit dem Vermieter geklärt werden.