Kloster-Erlebnis-Werkstätten in Schönbach feierten. Aus einer Idee wurde ein Top-Ausflugsziel in der Gemeinde.

Im Rahmen des Museumsheurigen feierte der Erlebnismuseumsverein Schönbach am Sonntag, 9. Juli, auch das 10-jährige Jubiläum der Kloster-Schul-Werkstätten.

Franz Höfer, Vereinsobmann, Initiator und treibende Kraft, ließ bei einem kleinen Festakt deren Geschichte Revue passieren:

Aus einer Idee der Dorferneuerung entstand 1993 der Museumsverein. Als die Volksschule im ehemaligen Kloster ihre Pforten schloss, übernahm der Verein das Gebäude, unterzog es einer Generalsanierung, und 2007 gingen die Kloster-Schul-Werkstätten in Probebetrieb. Diese sind stetig gewachsen, sodass im Vorjahr bereits über 20.000 Tagesgäste im Haus begrüßt werden konnten – eine für eine Gemeinde wie Schönbach sehr beachtliche Zahl.

„Haus lebt von kleinen Schritten!“

„Unser Haus lebt von kleinen Schritten“, so Franz Höfer. Zu den Highlights der letzten Jahre etwa zählten die Eröffnung des Korb.Gartens, der die Besucherzahlen verdoppelt hat, und des Wäschepflegemuseums. „Das lebt ganz schön und hebt die Besucherzahlen. Wir sind stolz darauf!“, so Höfer.

Anne Blauensteiner als Vertreterin der Wirtschaftskammer würdigte die Kloster-Schul-Werkstätten als wichtigen Arbeitgeber in der Gemeinde und der Region. „Zehn Mitarbeiter sind eine schöne Anzahl für einen gewerblichen Verein!“ Blauensteiner überreichte Höfer eine Dank- und Anerkennungsurkunde der Kammer sowie Urkunden an die langjährigen Mitarbeiterinnen Hildegard Neumaier und Heidi Hammerl. Franz Höfer selbst gratulierte seiner Stellvertreterin Maria Gattringer zum 50. Geburtstag.

Johannes Tüchler von der Bezirkshauptmannschaft wies auf die lange Tradition des Handwerks im Waldviertel und dessen hohen gesellschaftlichen Stellenwert hin. „Der Verein hier erfüllt gleich zwei Aufgaben: Er bewahrt jahrhundertealtes Wissen und es ist ihm gelungen, einem jahrhundertealten Baujuwel neues Leben einzuhauchen!“ Auch Bürgermeister Ewald Fröschl hob die Erfolgsgeschichte des Vereins, der heuer übrigens wieder um den Europäischen Dorferneuerungspreis rittern wird, hervor: „Aus einem Traum ist ein Top-Ausflugsziel in der Gemeinde geworden!“

Landesrätin Barbara Schwarz würdigte in ihrer Festansprache die Idee, altes Handwerk nicht nur auszustellen, sondern es auch auferstehen zu lassen und das Wissen und Können darum in Kursen weiterzugeben. „Das ist sehr wichtig, denn gerade im Waldviertel sind die Menschen auf das, was sie produzieren, sehr stolz. Ihr leistet einen großen Beitrag dazu, dass der Wert von Produkten wieder gesehen wird.“