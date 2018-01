Ein mit 16.500 Litern Heizöl bzw. Diesel beladener Lkw kam auf einer Gemeindestraße in Schönbach von der Straße ab.

Der 56-jährige Lenker aus Wien fuhr am 29.12. mit dem beladenen Tankkraftfahrzeug auf einer bergaufführenden Straße in Schönbach. An seinem Lkw waren keine Schneeketten montiert. Pech hatte der Wiener mit seinem Navi, so Feuerwehrkommandant Thomas Huber zur NÖN: „Das Gerät dürfte ihm den falschen Weg gezeigt haben. Er hätte die steile Straße nicht fahren müssen.“

Bei dem Unfall rutschte der Lkw mit dem rechten Vorderrad in den Dachgraben eines Wohnhauses. Dabei beschädigte das Fahrzeug mit der Kabine die Dachrinne und den Sichtsparren des Hauses. Am Lkw wurde die Kabine, der rechte Seitenspiegel sowie die rechte Seitenscheibe beschädigt. Der Tank des Fahrzeuges blieb unbeschädigt, es kam zu keinem Austritt von Heizöl oder Kraftstoff.

Feuerwehr musste Schneeketten montieren

Die Freiwillige Feuerwehr Schönbach sicherte mit 16 Mann den Lkw ab. Sie montierten an den Antriebsachsen und am linken Vorderrad Schneeketten. Anschließend hoben sie den beladenen Lkw mit Hebekissen aus dem Dachgraben. Der Lenker konnte selbstständig zurückschieben und zu seiner Zieladresse in Schönbach weiter fahren.

Die Gemeindestraße war zur Fahrzeugbergung gesperrt.