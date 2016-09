René Rohrböck ist sauer. Der Grund: Er hatte einen Unfall mit einem Flüchtling, an dem er keine Schuld trug. Bezahlen muss er seinen Schaden aber trotzdem selbst. „Ich wollte in Schwarzenau von der Thayagasse kommend rechts in die Bundesstraße einbiegen“, schildert Rohrböck.

Laut Unfallbericht tastete er sich mit Schrittgeschwindigkeit in die schwer einsichtige Kreuzung heran, als plötzlich ein Radfahrer vom Gehsteig der Bundesstraße in hohem Tempo von rechts in die Thayagasse einbiegen wollte und gegen das Auto prallte. Dabei beschädigte der 21-jährige Iraker den rechten Kotflügel des Autos und die Stoßstange sogar so schwer, dass sie komplett getauscht werden musste.

Möglichkeit auf Schadensersatz klagen

An die Versicherung wurde für die Reparatur des Vollkasko versicherten Autos der Selbstbehalt in Höhe von 330 Euro bezahlt. Weiters steigt der Vater um drei Stufen, was über die Jahre weitere 170 Euro an Mehrkosten ausmache. „Tatsache ist immerhin, dass mir beziehungsweise meinem Vater ein Schaden entstanden ist, den wir nicht verursacht haben. Warum sollen wir dafür über 500 Euro bezahlen“, fragt sich René Rohrböck verärgert.

Die NÖN fragte bei Landesrat Maurice Androsch nach, in dessen Ressort das Flüchtlingsthema fällt. „Grundsätzlich ist zu sagen, dass jeder Asylwerber genau wie jeder Arbeitnehmer, jeder Mindestsicherungs-Bezieher, usw. sozialversichert und damit krankenversichert ist. Bei Haftpflicht (Anm.: Bereiche, wie Verkehr oder Haushalt) handelt es sich jedoch um Individualversicherungen, die jeder Mensch für sich abschließen kann. Macht er dies nicht, ist er selbst für Schäden und deren Bezahlung verantwortlich und kann dafür gerichtlich belangt werden“, klärt Landesrat Androsch auf.

Eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, ist in Österreich nicht gesetzlich vorgeschrieben, Rohrböck habe aber die Möglichkeit den Flüchtling, genauso wie jeden Österreicher, auf Schadensersatz klagen, betont Androsch.

Bei mittellosen Flüchtlingen verhält es sich aber dabei genauso, wie bei mittellosen Österreichern, die keine Haftpflichtversicherung haben: Wenn die Person auf dem Existenzminimum lebt, kann man ihr nichts mehr wegnehmen und man schaut als Geschädigter durch die Finger.