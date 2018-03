Für das Vereinsjahr 2018 hat der Männergesangsverein Schwarzenau wieder einige Veranstaltungen geplant:

20. Mai: „Kärntner Messe“ in der Pfarrkirche Schwarzenau

28. Juni: „Wirtshaussingen“ am Brühlteich in Schwarzenau m 16. Dezember: traditionelles Adventkonzert in der Pfarrkirche Schwarzenau

Für den Fasching 2019 steht eine „Bieroper“ in Planung.