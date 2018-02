Eine erfolgreiche Bilanz zieht der Schwarzenauer Bürgermeister Karl Elsigan im Zuge der Umrüstung auf die LED-Straßenbeleuchtung, die 2016 im gesamten Gemeindegebiet umgesetzt wurde.

2017 war das erste Jahr, indem man ablesen konnte, wie viel die Umrüstung gebracht hat: Von 150.000 Kilowattstunden (kWh) im Jahr 2015 senkte sich der Verbrauch im Vorjahr um zwei Drittel auf 50.000 kWh. Die Stromrechnung war dadurch ebenfalls um zwei Drittel niedriger, statt 18.000 Euro (2015) belief sie sich auf nur 6.000 Euro (2017).

"Lampen leuchten jetzt viel effizienter"

Der Ausleuchtungsgrad sei, so Elsigan, dabei noch gestiegen. „Die Lampen leuchten jetzt viel effizienter und blenden weniger“, freut sich der Bürgermeister, der sich aber auch bewusst ist, dass die Hausfassaden jetzt bei Weitem nicht mehr so ausgeleuchtet werden, wie vorher. Das löste bei Umstellungsbeginn etwas Unbehagen aus, weil man sich erst daran gewöhnen musste, sagt Elsigan.

Über 590 Lichtpunkte getauscht

Über 590 Lichtpunkte wurden im gesamten Gemeindegebiet getauscht oder in den neuen Siedlungsgebieten (rund 40) gleich miteingebaut. Die Gesamtkosten inklusive Planung beliefen sich auf 550.000 Euro, wovon 183.000 Euro vom Land gefördert wurden. Vom Bund gab es zusätzlich noch eine Umweltförderung in Höhe von 12.000 Euro. Das heißt, die Marktgemeinde musste 355.000 Euro für die Umrüstung aufbringen.

„Wir hätten unsere Ortsbeleuchtung sowieso bald sanieren müssen. Die Leuchtkörper an der Bundesstraße waren teilweise 40 Jahre alt und am Ende. Die Straßenleuchten lösten in den letzten Jahre auch durchschnittliche Reparaturkosten von 17.000 Euro pro Jahr aus. Nun haben wir zehn Jahre Garantie und bezahlen für Reparaturen überhaupt nichts, sollte ein Leuchtkörper ausfallen“, betont Elsigan, der hervor streicht, dass man bei den neuen Lampen nicht auf den Preis, sondern auf die Qualität geachtet habe.