Schweiggers

Zu einem neuen – seinem letzten – „Abenteuer“ ist der gebürtige Schweigginger Josef Hölzl (60) aufgebrochen: als Verteidigungsattaché in Äthiopien, Kenia, Uganda, Südsudan, Zentralafrikanische Republik sowie bei der Afrikanischen Union! Damit wird der Oberst des höheren militärfachlichen Dienstes am Ende seiner militärischen Laufbahn noch für vier weitere Jahre als Diplomat für Österreich im Ausland wirken.

Hölzl war bisher bereits neun Jahre diplomatisch tätig, erst als Verteidigungsattaché in Serbien, danach in derselben Funktion für die Ukraine, Georgien und Moldau – und das genau zu der Zeit, als die innenpolitische Krise in der Ukraine ihren Höhepunkt erreichte. So war der Waldviertler im Auftrag der OSZE als Beobachter auf die Halbinsel Krim entsandt worden und damit persönlich höchsten Gefahren ausgesetzt (die NÖN berichtete).

Hin und her gerissen von diesem Land

Zuletzt war Josef Hölzl Leiter des Fachbereichs Strategie und stellvertretender Leiter des Instituts für Strategie & Sicherheitspolitik (ISS) an der Landesverteidigungsakademie. Ehe er jetzt in Afrika noch einmal durchstartete…

„Mir wurde seit meiner Ankunft hier in Äthiopien (Addis Abeba) wiederum bewusst, wie gut es uns im Vergleich geht“, so Hölzl gegenüber der NÖN. Er sei hin und her gerissen von diesem Land. „Einerseits ist es ein wunderschönes Land, insbesondere hier in Addis Abeba auf 2.300 bis 3.000 m Höhe, andererseits gibt es viel Armut und viel Schmutz entlang der gesamten Straßen.“ Konfrontiert ist er in seinem neuen Aufgabengebiet auch mit Konflikten, Krisen, Unruhen und dem Bürgerkrieg im Südsudan. „Überall trifft man auf Flüchtlinge“, schildert Hölzl. Letztere liegen ihm besonders am Herzen, „denn den Menschen hier gilt es zu helfen, dass sie bleiben können und wollen“.