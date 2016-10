Bereits zum 3. Mal lud das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, Kompetenzzentrum für kardiale Gesundheit, Spezialisten und Interessierte zum Pflegekongress Herzgesundheit zum Thema „Pflegewert – Wert der Pflege“.

120 Teilnehmer, diplomierte Pflegefachkräfte aus Niederösterreich, Oberösterreich und Wien, folgten der Einladung von Jürgen Friedl, Leiter des Pflegedienstes im Herz-Kreislauf-Zentrums Groß Gerungs.

Auch die rechtliche Seite wurde beleuchtet

Das Programm dieses Kongresses bot hochkarätige Vorträge, welche von Experten aus dem Bereich Pflege und Recht präsentiert wurden. Referiert und diskutiert wurde unter anderem über den Wert der Pflege, vom ehemaligen Dienen in der Krankenpflege bis hin zur heutigen Profession und neuen Herausforderungen aufgrund der Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes.

Ein Highlight war außerdem der Vortrag von Hanna Mayer, Pflegewissenschafterin und Vorständin des Instituts für Pflegewissenschaft der Universität Wien sowie Vizedekanin für Lehre der Fakultät für Sozialwissenschaften dieser Universität, die speziell auf die Komplexität des Evidenz Based Nursing einging.

Auch die rechtliche Seite der Pflege wurde beleuchtet. In gekonnter Vortragsweise referierte Christian Gepart über die veränderte Gesetzgebung in der Krankenpflegeausbildung. Regina Kern pflegerische Klinikleitern des Landesklinikum Lilienfeld, betont bei Ihrem Referat nochmal „dass der Wert wertlos ist, wenn er lieblos ist“. Trotz veränderter gesetzlicher Rahmenbedingungen dürfe niemals vergessen werden, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und die Pflege das Prädikat besonders wertvoll trägt.

„Gerade in der Pflege ist die Aus- und Weiterbildung sowie der Wissensaustausch in der Berufsgruppe essentiell, um Entwicklung und Innovation zu fördern. Dieser Austausch ist uns erfolgreich gelungen. Ich freue mich, dass so viele Kolleginnen und Kollegen diese Fortbildung besucht haben“, freut sich Jürgen Friedl.

Es sind bereits weitere Fachveranstaltungen für 2017 in Planung.