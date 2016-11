Seit bereits 22 Jahren gibt es die Tradition dieser ungewöhnlichen Kunstausstellung des Konditormeisters Peter Forstner und seines Teams. Es warten insgesamt 42 Knusperhaus-Kreationen darauf, von den Besucherinnen und Besuchern entdeckt zu werden.

„Hirn, Herz, Hand und Talent spielen zusammen“

„So ein Produkt, so ein Kunstwerk herzustellen, geht nicht im Vorbeigehen, da müssen Hirn, Herz, Hand und Talent zusammenspielen“, sagte der Landeshauptmann in seiner Eröffnungsrede. Jemand, der ein derartiges Handwerk beherrsche, der habe ein Instrument der Entschleunigung in unserer raschlebigen Zeit zur Hand, meinte er.

Pater Albert Filzwieser, Administrator vom Stift Zwettl, sagte: „Weihnachten kommt immer näher und es zeichnet sich ein Fest der Sinne ab. Der Christbaum erfreut das Auge, hier in der Orangerie gibt es einen guten Duft nach Lebkuchen und auch der Winter hat sich bereits eingestellt. Trotzdem sollte der Kern von Weihnachten nicht vergessen werden.“

Regisseurin Karina Fibich vom ORF Landesstudio Niederösterreich meinte: „Peter Forstner verarbeitet 1.500 Kilogramm Teig und macht jedes Jahr bis zu 350 Lebkuchenhäuser. Ein Lebkuchenhaus braucht fünf Tage, bis es fertig ist.“

Der neue Film „Ein Zauber liegt auf dieser Zeit“ über den Advent in Niederösterreich, der auch über die Lebkuchen- und Knusperhausausstellung aus dem Stift Zwettl informiert, wird am 10. Dezember in ORF 2 um 16.30 Uhr gesendet.

Weitere Informationen unter www.kaiserfranz.at .