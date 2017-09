Die Malakademie Zwettl startet Ende September in ein neues Jahr – und das mit einer neuen Leiterin: Claudia Kolinsky wird künftig die Kreativschüler betreuen.

Nachdem der bisherige Leiter der NÖ Malakademie am Standort Zwettl, Karl Blümel, Ende des letzten Semesters nach zwölf Jahren überraschend seinen Rückzug bekannt gab, hing der Fortbestand der Malakademie etwas in der Luft. Jetzt ist eine Nachfolgerin für Blümel gefunden, Claudia Kolinsky (44) aus Zwettl tritt in die großen Fußstapfen ihres Vorgängers.

Künstlerisches Potential fördern

Die Malakademie (Details siehe Infobereich unten) will das künstlerische Potential der Jugendlichen fördern und ihnen Freude am kreativen Gestalten vermitteln. Auf dem „Stundenplan“ stehen die verschiedensten Zeichentechniken, grafisches Arbeiten, die Einführung in diverse Maltechniken (Acryl, Öl, Aquarell…), das Kennenlernen von Drucktechniken, experimentelles Drucken, perspektivisches Zeichnen und vieles andere mehr.

Die neue Leiterin der Malakademie Zwettl, Claudia Kolinksy, übt seit 1996 ihren Traumberuf – Lehrerin – aus. Sie war auch eine Kollegin von Karl Blümel an der Neuen Mittelschule Stift Zwettl, seit etlichen Jahren unterrichtet sie an der Mittelschule Groß Gerungs Deutsch, Musikerziehung sowie Bildnerische Erziehung und Werken. An der neuen Aufgabe reizt sie vor allem die Freude am künstlerischen Arbeiten mit Jugendlichen. Die zweifache Mutter ist selber auch gerne kreativ tätig, auch wenn das Malen aus zeitlichen Gründen oft zu kurz kommt. Am liebsten arbeitet sie mit Acrylfarben, aber auch Drucke (z.B. Holzschnitte) begeistern sie. „Gemäß der Devise ,Man lernt nie aus‘, besuche ich gerne und regelmäßig Seminare bei verschiedensten Künstlern.“ Auf eine Schwerpunktsetzung will sie sich nicht festlegen, sie ist offen für alles.