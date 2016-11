Einen Serieneinbrecher konnte die Polizei erfolgreich dingfest machen: Ein gebürtiger Oberösterreicher, der nun in Zwettl wohnhaft ist, wurde zumindest in vier Fällen überführt. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Der 24-jährige Arbeitslose hat in den Abend- und Nachtstunden von 27. auf 28. Oktober bei der Firma ABZ Bauer bei der JET-Tankstelle sowie bei der Friedrich Sillipp GesmbH in Moidrams eingebrochen. In Zwettl brach er auf bisher unbekannte Weise in die Lagerräumlichkeiten ein, wo er dann eine Verbindungstür in das Geschäftslokal mit Gewalt aufknackte. Sein Weg führte ihn zur dort stehenden Kassa, aus der er einen geringen Betrag im untersten dreistelligen Bereich stahl. In Moidrams brach er in die Firmenhalle ein und stahl einen Laptop.

Gute Arbeit wurde belohnt

Die gute Tatortarbeit der Polizei in Moidrams wurde belohnt: Verschiedene Anhaltspunkte deuteten auf den der Polizei nicht mehr unbekannten 24-Jährigen hin.

Nachdem der Arbeitslose nicht zu Hause war, erfolgte ein Fahndungsaufruf in den Nachmittagsstunden. Bereits am Abend konnten die Exekutivbeamten den Verdächtigen in einem Lokal festnehmen. Dann fuhren die Polizisten zu dem vom Verdächtigen bewohnten Haus und hielten Nachschau nach möglichem Diebesgut. Dabei stellte sich heraus, dass nahezu das gesamte Diebesgut aus vier Einbruchsdiebstählen bei dem Mann lagerte.

Einbrüche zwischen 8. und 28. Oktober

Die Einbrüche verübte der Täter zwischen dem 8. und dem 28. Oktober. Einmal brach der 24-Jährige auch in den Hochstand eines Wildgeheges in Ratschenhof ein. Er ging bei seiner Einbruchstour immer gleich vor: Er fuhr mit dem Fahrrad zum Tatort und suchte sich vor Ort Werkzeug für den Einbruch. zusammen.

Die Polizei schließt weitere Einbruchsdiebstähle des Arbeitslosen nicht aus. Die Ermittlungen laufen.