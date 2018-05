Ab sofort können Gäste in zwei urigen Wohnwägen direkt auf dem Sonnentor-Areal übernachten.

Die Sonnentor-Familie hat Nachwuchs: Johannes Gutmann eröffnete beim Bio-Bengerl Frühlingsfest am 6. Mai die beiden neuen Land-Lofts „Anna Apfelminze“ und „Hans Hagebutte“.

Ab sofort können Besucher auf jeweils 31 Quadratmetern Wohnfläche direkt im Permakultur-Garten des Bio-Bauernhofs Frei-Hof nächtigen. Ein Haus bietet Platz für vier Erwachsene, bzw. eine fünfköpfige Familie.

Die beiden Häuser kommen von dem Start-up „Wohnwagon“. „Wir haben bereits 40 Einheiten verkauft“, erklärte Geschäftsführerin Theresa Steininger. Bei der autarken Bauweise setzt sie auf natürliche Baustoffe wie Schafwolle, Lehmputz, oder 100 Jahre altes Holz von abgerissenen Bauernhöfen.

Vielleicht Vorbild für Zwettl, Landstraße

Mit den Land Lofts möchte man gegen den Trend von aussterbenden Dörfern ankämpfen, so Sonnentor-Werteentwicklerin Manuela Raidl-Zeller, und weiter: „Besucher brauchen mindestens zwei Nächte, um alles in den Lofts zu entdecken.“

Zum Aufbau gehört ein Wohn- und Schlafbereich, eine Küche sowie ein WC mit Dusche. Zu der Einrichtung zählen etwa ein Holzofen und eine stromlose Espresso-Maschine.

Mit seiner Familie hat Johannes Gutmann bereits selbst in den Lofts genächtigt: „Am Ende haben mich die Kinder gefragt, wann wir wieder dort schlafen.“ Er könne sich für die Zukunft möglicherweise ein ähnliches Übernachtungskonzept in der Zwettler Landstraße 53 vorstellen, verriet er.

Bei dem Fest eröffnete Gutmann auch das umgebaute Sonnentor-Geschäft (die NÖN hat umfassend berichtet). Bei der Gestaltung wollte er seinen Wurzeln treu bleiben: „Es war ein Bauernhaus und wird es immer bleiben“.

Er sieht den Standort als Antwort auf den Internethype: „Wir wollen ein gemütliches Geschäft, in dem man sich trifft und austauscht.“

Zum 30-jährigen Jubiläum feiert er 30 Geschäfts-Standorte, davon 23 in Österreich, vier in Deutschland und drei in Tschechien.

Bei der Wiedereröffnung in Sprögnitz rief Gutmann den Besuchern zu: „Ihr seid der Grund, warum es uns so gut geht. Danke!“ Er dankte auch seinem Team, darunter Werteentwicklerin Raidl-Zeller, die sprichwörtlich „den Hut aufhat“, so Gutmann. Er selbst sehe sich übrigens nicht als Geschäftsführer, sondern als „Vorturner“.

Für die Besucher gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm, von Ponyreiten über Führungen bis zu verschiedenen Spielstationen für die Kinder.