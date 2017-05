Bad Traunstein: Niederösterreichs Bäckerlehrlinge zeigten ihre außergewöhnlichen handwerklichen Fähigkeiten beim Landeslehrlingswettbewerb 2017. Dieses Jahr überzeugte Stefan Hohneder aus Bad Traunstein die Jury.

Vergangene Woche traten die 12 besten Lehrlinge Niederösterreichs in der Berufsschule Baden zum Landesbewerb an. Die Aufgabenstellungen reichten vom Flechten eines sechsteiligen Striezels über Brote wirken und daraus Wecken schlagen, bis zu Salzstangerl drehen und Kipferl formen. Kreativität war nicht nur bei der Herstellung von fünf verschiedenen Formen von Plundergebäck gefragt, sondern auch bei der Kreation des Dekor- und Schaugebäcks. Der Wettbewerb beinhaltete auch einen Theorieteil, in dem die jungen Bäcker unter anderem eine Teigwaren-Berechnung für die Herstellung komplexer Backwerke durchführen mussten.

Landesinnungsmeister Johann Ehrenberger nahm die Siegerehrung vor und überreichte den Preis zum besten Nachwuchsbäcker sowie den Preis zum besten Praktiker an Stefan Hohneder aus dem Lehrbetrieb Erwin Straub in Ottenschlag. Er wird NÖ beim Bundeslehrlingswettbewerb im Juni in Tirol vertreten.