Große Freude in Langschlag: Christian Klein steht vor der Diakonenweihe.

Bei einem feierlichen Gottesdienst in St. Pölten wurden mehrere Männer – darunter Christian Klein aus Langschlag – von Weihbischof Anton Leichtfried zu Akolythen (sie leisten Dienst in der Liturgie der Kirche) beauftragt – die letzte Stufe vor der Weihen zum Diakon. Klein arbeitet im Holzhandel und gilt als sehr beliebt in der Gemeinde.

Es werden nach derzeitigem Stand am 9. Juni im Stift Melk zehn Männer die Weihe zum Ständigen Diakon empfangen, dafür wurden sie mehrere Jahre intensiv von Pfarrer Rupert Grill und Diakon Thomas Resch ausgebildet. Weihbischof Leichtfried dankte den künftigen Diakonen, dass sie diesen Dienst für die Kirche künftig ausüben werden. Und er dankte auch ihren Frauen, die das unterstützen.

Am 3. Juni werden Kandidaten und Pfarrer über den nächsten Lehrgang, der im Herbst 2018 startet, informiert.