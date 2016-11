Zahlreiche Teilnehmer gaben ihre Nennung ab. Nach der Auslosung der zwei Mannschaften durch Schriftführer Franz Blauensteiner erfolgte der Spielanpfiff. In der ersten Runde mussten die Verlierer für die Getränke aufkommen, und in Runde zwei hatten die Verlierer für die Knödel zu sorgen. Nach zahlreichen kampfbetonten und einsatzfreudigen Spielen standen die Sieger und die Platzierten fest, die im Anschluss in der Kantine die leckeren Fleisch- oder Grammelknödel verspeisten und den Abend gemütlich und unterhaltsam ausklingen ließen.